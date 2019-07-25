"Так Гоблін вирішує проблеми": в Криму активістів покарали за скарги

Активістам в анексованому Криму заборонили наближатися до головного окупанта півострова Сергія Аксьонова під час його візитів "у народ".

Про це з посиланням на ресурс "Примечания" повідомив у Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Гоблін колесить по Криму – "вирішує проблеми людей". Ось тільки самих людей не підпускають до Гобліна і на відстань гарматного пострілу. До активістів або приходять додому, або телефонують і попереджають, щоб не рипались", – написав він.

Сергій Аксьонов 24 Канал

Так, відзначається, що спочатку представникам найбільшої в Росії громади інвалідів не дали влаштувати екстремальний тест-драйв на візках по місту Саки для Аксьонова. Їх обдзвонили від імені ФСБ із вимогою не висловлювати публічне невдоволення.

Інваліди вже кілька років намагалися добитися ремонту доріг в місті, щоб у них з'явилася можливість вільно пересуватися. 19 липня в Саках пройшла виїзна нарада "Ради міністрів" Криму. Візочники хотіли донести Аксьонову свої проблеми, проте особи, що представилися співробітниками ФСБ, заборонили їм наближатися до "глави" Криму.

vesti-k.ru

Пізніше подібна ситуація виникла і в Білогірському районі Криму. Примітно, що Аксьонов показово написав у Facebook, що їде в регіон "щоб дізнатися ситуацію не з доповідей чиновників, а безпосередньо з перших вуст".

У відповідь місцеві активісти залишили безліч коментарів, в яких описали проблеми регіону. Однак незабаром до них навідалися поліцейські, які настійно рекомендували мовчати і не влаштовувати ніяких мітингів по приїзду Аксьонова.

Гоблін колесить по Криму - "вирішує проблеми людей". Ось тільки самих людей не підпускають до Гоблін і на відстань гарматного пострілу. До активістів або приходять додому, або телефонують і попереджають, щоб не рипались

Посилання 1 https://t.co/hxD6Ym0Ba2

Посилання 2 https://t.co/XayR97MBsd pic.twitter.com/ABljOLXIkh - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 25, 2019

Як повідомляли OBOZREVATEL, раніше Аксьонов вибухнув заявою, що Київ повинен відповісти за "розграбування" анексованого Криму в період знаходження півострова в складі України.

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