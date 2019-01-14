''Так буде по всій Україні'': Прилепін вибухнув жахачкою про ПЦУ

Російський письменник Захар Прилепін, який воював у лавах терористів "ДНР", бурхливо відреагував на перехід першої в Одеській області церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Він заявив, що всіх незгодних із об'єднанням нібито будуть фізично знищувати.

Крім того, бойовик висловив упевненість у тому, що з часом усі храми МП в Україні стануть частиною новоствореної ПЦУ. Роздумами з цього приводу Прилепін поділився на своїй сторінці у Facebook.

Захар Прилепін "Комсомольська правда"

"Ось так станеться по всій Україні. Парафія за парафією. Незгодних будуть придушувати по кутках потихеньку, і створювати групи підтримки. Справа часу. Недовгого", — страхітливо висловився письменник-терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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