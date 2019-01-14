''Так буде по всій Україні'': Прилепін вибухнув жахачкою про ПЦУ

Російський письменник Захар Прилепін, який воював у лавах терористів "ДНР", бурхливо відреагував на перехід першої в Одеській області церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Він заявив, що всіх незгодних із об'єднанням нібито будуть фізично знищувати.
Крім того, бойовик висловив упевненість у тому, що з часом усі храми МП в Україні стануть частиною новоствореної ПЦУ. Роздумами з цього приводу Прилепін поділився на своїй сторінці у Facebook.
Захар Прилепін
"Комсомольська правда"
"Ось так станеться по всій Україні. Парафія за парафією. Незгодних будуть придушувати по кутках потихеньку, і створювати групи підтримки. Справа часу. Недовгого", — страхітливо висловився письменник-терорист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прилепін заявив, що позиції РПЦ слабшають, і це може привести до її зникнення. На це вплине і набуття автокефалії ПЦУ.
5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії ПЦУ.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня усі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію ПЦУ.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору в Рівному.
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