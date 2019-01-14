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''Так буде по всій Україні'': Прилепін вибухнув жахачкою про ПЦУ

1.7тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилепін, який воював у лавах терористів "ДНР", бурхливо відреагував на перехід першої в Одеській області церкви Московського патріархату в Православну церкву України. Він заявив, що всіх незгодних із об'єднанням нібито будуть фізично знищувати.

Крім того, бойовик висловив упевненість у тому, що з часом усі храми МП в Україні стануть частиною новоствореної ПЦУ. Роздумами з цього приводу Прилепін поділився на своїй сторінці у Facebook.

Захар Прилепін

Захар Прилепін

"Комсомольська правда"

"Ось так станеться по всій Україні. Парафія за парафією. Незгодних будуть придушувати по кутках потихеньку, і створювати групи підтримки. Справа часу. Недовгого", — страхітливо висловився письменник-терорист.

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''Так буде по всій Україні'': Прилепін вибухнув жахачкою про ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаНезалежність УПЦ
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Он прав! Церковь которая освящает оружие которым убивают украинцев --должна быть уничтожена в Украине!
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