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3 березня • оновлено в 01:02
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Тайганське водосховище у Криму обміліло. Фото

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Тайганське водосховище в анексованому Росією Криму обміліло, тепер все навантаження ляже на інше – Белогірське. Щодо останнього прогнози гнітючі.

Обміління водоймища призвело до утворення там островів, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Тайганське водосховище в січні

Тайганське водосховище в січні

Крим.Реалії

У січні рівень води в ньому був високий, а острова з'явилися тільки в другій половині лютого. Обміління водосховища продовжується

За словами активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова, тепер все навантаження ляже на Белогірське водосховище.

Тайганське водосховище в березні 2020 року

Тайганське водосховище в березні 2020 року

Крим.Реалії

"Зазвичай навесні після зимових опадів рівень води в Тайганському водосховищі, навпаки, був вище зимового. Але в цьому році зима була мізерною на опади, а споживання не припинялося, воду зливали всю зиму. Тепер зливати нічого і все навантаження ляже на Белогірське водосховище, тому слід очікувати, що і воно скоро сильно обміліє", – зазначив він.

Власник парку левів "Тайган" Олег Зубков розповів, що ситуація з водою в Білогірському водосховищі складається неблагополучна.

"Ми вчасно перейшли в споживанні води з Тайганського водосховища на Белогірське. Але в цьому році прогноз щодо води і в Білогірському водосховищі гнітючий. Тому в парку робимо запаси на сезон вже зараз", – зазначив він.

Злив води з Тайганського водосховища в січні 2020 року

Злив води з Тайганського водосховища в січні 2020 року

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим без води
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