Тайганське водосховище в анексованому Росією Криму обміліло, тепер все навантаження ляже на інше – Белогірське. Щодо останнього прогнози гнітючі.
Обміління водоймища призвело до утворення там островів, повідомляє "Крим.Реаліі" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).
Тайганське водосховище в січні
Крим.Реалії
У січні рівень води в ньому був високий, а острова з'явилися тільки в другій половині лютого. Обміління водосховища продовжується
За словами активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова, тепер все навантаження ляже на Белогірське водосховище.
Тайганське водосховище в березні 2020 року
Крим.Реалії
"Зазвичай навесні після зимових опадів рівень води в Тайганському водосховищі, навпаки, був вище зимового. Але в цьому році зима була мізерною на опади, а споживання не припинялося, воду зливали всю зиму. Тепер зливати нічого і все навантаження ляже на Белогірське водосховище, тому слід очікувати, що і воно скоро сильно обміліє", – зазначив він.
Власник парку левів "Тайган" Олег Зубков розповів, що ситуація з водою в Білогірському водосховищі складається неблагополучна.
"Ми вчасно перейшли в споживанні води з Тайганського водосховища на Белогірське. Але в цьому році прогноз щодо води і в Білогірському водосховищі гнітючий. Тому в парку робимо запаси на сезон вже зараз", – зазначив він.
Злив води з Тайганського водосховища в січні 2020 року
Крим.Реалії
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