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Олександр Лієв
Олександр Лієв
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"Тагіл" в Криму: чому кримчани не раді російському туристу

12.7т

Кримчани незадоволені російськими туристами і скаржаться на них у соцмережах. – Ред.

Туристичний Крим приймав раніше майже 6 мільйонів туристів, з яких 1 млн 200 тис. були саме росіяни, але росіяни були зовсім інші. До речі, і зараз 1,2 млн приїжджає в Крим. Їхня кількість не змінилась, але дуже змінився континент. Це пов’язано з тим, що раніше росіяни обирали Крим самостійно. Це були люди, які приїжджали в Крим, бо любили саме його і вибирали його на чесних ринкових умовах, голосуючи своїм, як кажуть, карбованцем.

На сьогодні майже 700 тисяч тих, хто приїжджає на півострів, тобто більш ніж половина всього туристичного потоку з Росії, – це люди, яких відправляють в Крим по безкоштовних бюджетних путівках. І це зовсім інший контингент. Якби цим людям дали безкоштовно путівку, наприклад, в Сочи чи Сахалін, вони би поїхали туди. Це вибір не самої людини, а вибір організації, профспілки або державної компанії, якій місцева влада або Кремль дає вказівки відправляти працівників саме в Крим.

Це звичайно вплинуло на контингент, і тепер середній типовий російський турист в Криму – це ось той мем, який існує в російській програмі – тагіл, якщо пам’ятаєте. Ось вони їздили і їздять в Туреччину. Але все ж таки ті, хто відвідує Туреччину, більш виховані, бо для відпочинку на цьому курорті треба мати більший достаток. А в Крим по безкоштовним путівкам поїхав досить непростий контингент. Кримчани раніше з таким не стикалися. Бо раніше дійсно росіян сприймали з радістю, це дійсно були люди, які любили Крим.

Для мене раніше таким обличчям російського туриста був Юрій Шевчук, соліст групи ДДТ, мій старий товариш, який часто приїжджав в Крим, любив його і визнавав, що поїздка на півострів не є туризмом, це паломництво. Бо вони приїжджали туди у зв’язку з любов’ю до тої атмосфери, з можливістю відпочити від російських прапорів і від морди Путіна. Тепер обличчя російського туриста зовсім інше.

Новини
Новости Крымнаша. Крыму нужно было встретиться с Россией лицом к лицу, чтобы навсегда с ней попрощаться

Щодо туристичного сезону 2018.

Туристичний сезон в Криму не зміниться поки Крим не перестане бути сірою зоною, тобто поки не повернеться в Україну. З 2015-го року цифри туристичного сезону на півострові однакові, змінюються тисяч на 50. Тобто 1,2-1,25 млн людей – ось в цих цифрах коливається туристичний потік. Якщо раніше було 6 млн, а в радянські часи - 8 млн, то і в радянські часи, і в довоєнні часи до 2013-го року основною масою туристичного потоку були громадяни материкової частини України. В радянські часи було майже 5 млн, а в 2013 році було 4,2 млн саме українців.

Росіяни же їдуть в Крим в тому ж самому обсязі, який був і раніше, і немає ніяких підстав для збільшення російського туристичного потоку. Бо нічого в Криму не стало для росіян більш зручним. Анексія не вирішила для російських туристів ніяких проблем.

Що, візи відмінили? Так і раніше віз не було. Чи може там стали ціни нижчими? Ні, ціни стали вищими. Може якість продуктів стала кращою? Ні, російські продукти завжди відрізнялися від українських негативним чином, і тепер в Криму не можна скуштувати українських продуктів. Може в Криму стало безпечніше, а раніше там знущались над російськими туристами? Ні, російські туристи якраз раніше були в пріоритеті, а зараз по Криму ходять "зеленые человечки", їздять танки, є дуже багато військової техніки і навіть по НТВ і по "кісєльов-ТВ" розказують про те, що на півострові готуються якісь теракти, і "прокляті українці" ось-ось нападуть. Це звичайно впливає на безпеку в Криму.

Тобто ніяких підстав для того, аби туристичний потік з Росії в Крим збільшився, немає. І єдиний спосіб розвинути туристичну перспективу півострову – це повернути Крим в склад України.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лаша тумбай )))
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
не совсем так ,сколько людей ,столько и мнений ..
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Иванов Илья
Иванов Илья
Ну нет ребята..крым Украина конечно готова забрать....но....с репарациями от козлостана...а иначе-кормите дальше
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