"Tabula Russia?!" Скрипін і В'ятрович влаштували суперечку в мережі через вибори

Український журналіст Роман Скрипін і директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович посперечалися в мережі через підсумки позачергових виборів до Верховної Ради.

Приводом для конфлікту став допис Скрипіна на його сторінці у Facebook, у якому він зрадів тому факту, що багато нардепів-"старожилів" не потрапили до нового скликання парламенту.

"Ви не пробували не крити х*ями поганих виборців, а поколупатися в собі і дати відповідь, чому сталося так, що вас впевнено покатали? Цей пост заряджений на позитив для депутатів Ради VIII скликання. Ну ось реально, я читаю про "всепропало" і "виборець *банувся". А особисто я регочу. Тому що вам вказали ваше місце. І якщо ви не виконаєте роботу над помилками, то вітаю у селі П*здюшани! Що мені подобається, це найбільше надбання Майдану – зачистити все до стану Tabula Rasa. Так, не прораховане, підсвідоме. Але – необхідне", – написав журналіст.

Скрипін і В'ятрович

Однак В'ятрович у коментарях зазначив, що насправді ситуація виглядає як Tabula Russia (Росія), натякнувши на прихід до влади проросійських реваншистів.

Після цієї ремарки дискусія між директором УІНП, який балотувався до Верховної Ради від "Європейської солідарності", і Скрипіним стала ще гострішою.

"Я не думав, що вас так зачепить програш на виборах. Tabula Rasa або Tabula Russia це поки нам невідомо", – огризнувся на слова В'ятровича журналіст.

Зі свого боку той також не змовчав на його дотеп. "Я не думав, що вас так засліпить перемога "зелених", – написав В'ятрович.

Однак Скрипін заперечив опонентові, заявивши, що не є виборцем "Слуги народу", тому його точно нічого не сліпить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скрипін у нецензурній манері прокоментував ідею телемосту між телеканалами NewsOne і "Росія 24". Журналіст зазначив, що "без матів тут взагалі ніяк не виходить". Він також сказав, що всі, навіть маленькі діти, знають, що "Путін ху*ло".

Нагадаємо: в кінці лютого Скрипін поскандалив із шоуменом Сергієм Притулою через виступи на Національному відборі на Євробачення-2019 проросійського дуету ANNA MARIA.

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