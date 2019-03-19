Московська церква є дочірньою церквою київського християнства. Московська церква має свою особисту історію. Як вони відчувають зв'язок з Києвом, як Московська церква будує відносини з Київською і чи вважає вона її материнською – це вже напевно треба питати у них.

Зате, коли мова йде про дітей Київської церкви, мова йде про ті християнські громадих, які вважають своєю материнською церквою церкву Константинополя, бо ми прийняли хрещення з Константинополя. Але в Києві ми стали свідками якогось особливої прояви цієї божественної мудрості. Київське християнство було іншим, ніж християнство візантійське, або московське, або латинське. Тут є щось особливе наше – наш спосіб як втілювати божественну премудрість в тіло церкви і українського народу.

Ми були свідками об'єднавчого собору українського православ'я. Такі структури, як Київський патріархат або Українська автокефальна церква, перестають існувати. Вони створюють нову структуру, нову релігійну організацію зі своїм статутом – ПЦУ. Коли мова йде про відносини між ПЦУ і нашою церквою (УГКЦ – Ред.), то такого типу кроків ми не передбачаємо – щонайменше, на далеке майбутнє. Ми повинні ще дуже багато етапів пройти для того, щоб наш діалог був плідним і привів до глибоких змін в наших відносинах.

Новини Томос стал катастрофой для всей России

Якщо мова йде про направлення, в якому рухається діалог у вселенському вимірі, мова не йде про створення нової Мегаструктури, мова йде про спілкування, тобто про відновлення євхаристійного спілкування, євхаристійної єдності. Щоб ми могли разом здійснювати божественну літургію за одним престолом.

Блаженніший Святослав Шевчук Фокус

Це мета, яку свого часу висвітив святий Папа Іоанн Павло II для екуменічного діалогу. Так, як це було в першому тисячолітті – існували різні патріархати, різні локальні церкви були фактично оформлені в різні локальні структури, але єдність церкви в першу чергу виражалася в їх євхаристійному спілкуванні. Це здатність бути причетним до тих же таїнств, якими живе Христова Церква.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!