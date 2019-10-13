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13 жовтня • оновлено в 19:37
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Святкове літо: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

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У понеділок, 14 жовтня, на території України встановиться суха і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +22 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто зазначити, що така погода протримається до середини наступного тижня, після чого знову почнуться дощі.

Святкове літо: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У Києві в понеділок також очікується тепла, суха погода. Можливий помірний південно-західний вітер і невисока хмарність. Температура повітря підніметься до +20...+22 градусів.

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Прогноз погоди на 14 жовтня

Прогноз погоди на 14 жовтня

Укргідрометцентр

В інших містах України встановиться наступна температура:

  • Ужгород – +20...+22

  • Львів – +20...+22

  • Івано – Франківськ – +19...+21

  • Тернопіль – +19...+21

  • Чернівці – +19...+21

  • Хмельницький – +19...+21

  • Луцьк – +20...+22

  • Рівне – +20...+21

  • Житомир – +20...+22

  • Вінниця – +19...+21

  • Одеса – +19...+21

  • Миколаїв – +20...+22

  • Херсон – +19...+21

  • Сімферополь – +20...+22

  • Кропивницький – +18...+20

  • Черкаси – +18...+20

  • Чернігів – +20...+22

  • Суми – +19...+21

  • Полтава – +19...+21

  • Дніпро – +18...+20

  • Запоріжжя – +19...+21

  • Донецьк – +19...+21

  • Луганськ – +20...+22

  • Харків – +20...+22

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали про сувору погоду в жовтні. Температура нібито може опуститися до -23 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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