Святкове літо: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У понеділок, 14 жовтня, на території України встановиться суха і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +22 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто зазначити, що така погода протримається до середини наступного тижня, після чого знову почнуться дощі.

У Києві в понеділок також очікується тепла, суха погода. Можливий помірний південно-західний вітер і невисока хмарність. Температура повітря підніметься до +20...+22 градусів.

Прогноз погоди на 14 жовтня Укргідрометцентр

В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано – Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+21

Житомир – +20...+22

Вінниця – +19...+21

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +19...+21

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +20...+22

Харків – +20...+22

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали про сувору погоду в жовтні. Температура нібито може опуститися до -23 градусів.

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