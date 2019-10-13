Святкове літо: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У понеділок, 14 жовтня, на території України встановиться суха і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +22 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. Варто зазначити, що така погода протримається до середини наступного тижня, після чого знову почнуться дощі.
У Києві в понеділок також очікується тепла, суха погода. Можливий помірний південно-західний вітер і невисока хмарність. Температура повітря підніметься до +20...+22 градусів.
Прогноз погоди на 14 жовтня
Укргідрометцентр
В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +20...+22
Львів – +20...+22
Івано – Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+21
Житомир – +20...+22
Вінниця – +19...+21
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +19...+21
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +20...+22
Харків – +20...+22
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попереджали про сувору погоду в жовтні. Температура нібито може опуститися до -23 градусів.
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