Свята в квітні: скільки буде вихідних в українців

На українців чекає 10 вихідних днів у квітні поточного року.

Школярі додатково відпочинуть у день після виборів — 1 квітня — у зв'язку з розташуванням виборчих дільниць у приміщеннях школи, пишуть "Аргументы и факты".

Термін канікул після виборів має визначити місцеве самоврядування. При цьому діти не вийдуть на навчання 1 квітня у всіх школах Києва. У деяких регіонах вихідні будуть продовжені до 3 квітня з умовою відпрацювання.

Великдень припадає на 28 квітня, у зв'язку з чим понеділок, 29 квітня, також буде вихідним. Робочий день 30 квітня переноситься на суботу, 11 травня.

pexels.com

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив Календар вихідних і робочих днів у 2019 році. Згідно КЗпПУ, в Україні вихідні дні із заробітку не відраховуються.

Раніше OBOZREVATEL писав, як повинні оплачуватися вихідні в Україні та як оформити відпустку в квітні, щоб заробити більше.

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