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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Свята та пам'ятні дати жовтня: що відзначається

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1 жовтня

В цей день в Україні і в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто згадати День ветерана та День людей похилого віку. Також святкується день музики, день кави та Всесвітній день вегетаріанства.

Брі Ларсон

Брі Ларсон

instagram/brieniacs

1 жовтня народилася екс-прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і американська кіноактриса Брі Ларсон, яку прославила роль у фільмі "Капітан Марвел".

Головні свята жовтня

У цьому місяці святкується День вчителя – як міжнародне свято, так і офіційне державне свято в Україні.

14 жовтня відзначається День захисника України, він же День українського козацтва, а також День Покрови.

24 числа святкується День Організації Об'єднаних Націй, а 27 жовтня - День автомобіліста.

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Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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