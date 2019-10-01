Свята та пам'ятні дати жовтня: що відзначається

1 жовтня

В цей день в Україні і в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто згадати День ветерана та День людей похилого віку. Також святкується день музики, день кави та Всесвітній день вегетаріанства.

Брі Ларсон instagram/brieniacs

1 жовтня народилася екс-прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і американська кіноактриса Брі Ларсон, яку прославила роль у фільмі "Капітан Марвел".

Головні свята жовтня

У цьому місяці святкується День вчителя – як міжнародне свято, так і офіційне державне свято в Україні.

14 жовтня відзначається День захисника України, він же День українського козацтва, а також День Покрови.

24 числа святкується День Організації Об'єднаних Націй, а 27 жовтня - День автомобіліста.

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