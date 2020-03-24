Священник Олег Винников із Тернопільської області, у якого діагностували коронавірус, протягом тижня контактував щонайменше з 500 особами.

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Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова" в понеділок, 23 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Олег Винников – це священнослужитель із Тернопільської області, він 19 березня був госпіталізований, зараз лежить у реанімації Тернопільської міської лікарні. Ми порахували в поліції: він за тиждень контактував із майже 500 особами. Він був на церковних службах, відправляв похоронний обряд, і зараз ми шукаємо цих людей", – заявив Геращенко.

Скриншот із відео

"У цьому немає нічого ганебного, він не знав на той момент, що хворий, коли спілкувався з вами", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, перше зараження коронавірусом у Тернопільській області було зафіксовано в 57-річного священника з міста Заліщики. У регіоні ввели режим надзвичайної ситуації.

Священник із коронавірусом міг заразити 500 людей на Тернопільщині

23 березня в області був підтверджений другий випадок COVID-19. Чоловік перебував на похороні разом із інфікованим священником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у фракції "Слуга народу" підтвердили, що народний депутат Руслан Горбенко заразився коронавірусом.

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