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Священики вкрали ікони? У Мінкульті відзвітували про перевірки в Києво-Печерській лаврі

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За результатами інвентаризації в Києво-Печерській лаврі не було виявлено 10 предметів.

Про це повідомила керівник прес-служби Міністерства культури Юлія Даценко. При цьому напередодні глава відомства Євген Нищук заявив про зникнення цінних ікон.

За словами Даценко, протягом 1988-2000 років Києво-Печерська лавра отримала на зберігання 829 предметів. Спочатку було встановлено наявність і точне місцезнаходження 815-ти, а пізніше ще чотирьох предметів.

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"Таким чином, на сьогоднішній день відсутні 10 предметів. Про це було передано повідомлення в правоохоронні органи", - повідомили в прес-службі.

Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що з Києво-Печерської лаври могли вивезти все мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.

Місце
Україна
Тег
Києво-Печерська Лавра
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минин евген
минин евген
ебаная русня, воры и пиздливые ссыкуны!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Странно, что это не успели вывезти. А пропавшие 10 - что-то пошло на подарки Гундяеву, что-то Януковичу... Да и Паше-Мерседесу лошадки не бесплатно достаются.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылую падаль нада грузить в скотские вагоны и выселять нах*й на немытую, по другому рузька мразь не понимает, уеб@ны кацапские
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