Священики вкрали ікони? У Мінкульті відзвітували про перевірки в Києво-Печерській лаврі

За результатами інвентаризації в Києво-Печерській лаврі не було виявлено 10 предметів.

Про це повідомила керівник прес-служби Міністерства культури Юлія Даценко. При цьому напередодні глава відомства Євген Нищук заявив про зникнення цінних ікон.

За словами Даценко, протягом 1988-2000 років Києво-Печерська лавра отримала на зберігання 829 предметів. Спочатку було встановлено наявність і точне місцезнаходження 815-ти, а пізніше ще чотирьох предметів.

"Таким чином, на сьогоднішній день відсутні 10 предметів. Про це було передано повідомлення в правоохоронні органи", - повідомили в прес-службі.

Києво-Печерська Лавра Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що з Києво-Печерської лаври могли вивезти все мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.