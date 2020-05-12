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12 травня • оновлено в 20:13
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Священики попросили Кабмін пом'якшити карантин для віруючих: опубліковано лист

1.5т
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Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій звернулася до уряду з проханням послабити карантин, введений у країні через пандемію коронавірусу, для віруючих.

Відповідний лист було відправлено прем'єр-міністру Денису Шмигалю, передає пресслужба Ради церков. Там попросили Кабінет міністрів не забороняти вчинення богослужінь і релігійних обрядів на відкритому повітрі і в культових спорудах за умови присутності не більше 1 людини на 5 м. кв. площі.

"У зв'язку з загальними змінами Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила в Кабінет міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень і для релігійних організацій", – йдеться в повідомленні.

Священики попросили Кабмін пом'якшити карантин для віруючих: опубліковано лист

Також Рада просить дозволити проводити релігійні церемонії і обряди приватного характеру в храмах і на відкритому повітрі за умовиухвалення обмежувальних заходів.

"Вимогу обов'язкової самоізоляції для осіб, які досягли 60-річного віку, не поширювати на священнослужителів і на людей, задіяних в організації богослужінь, а також на інших працівників пенсійного віку, для яких воно є рекомендованим", – сказано у заяві.

Крім цього, священнослужителі попросили уряд допускати до хворих, які перебувають на самоізоляції чи в лікарні, священиків у засобах індивідуального захисту або дозволити спілкуватися по відеозв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ковелі Волинської області зафіксували 18 нових випадків зараження COVID-19. Спалах трапився після того, як парафіяни на Великдень відвідали церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП).

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вряд ли разрешат,за всей этой операцией ,стоят слуги рогатого врага рода человеческого,.а Господь попускает ,дабы дать возможность понять и искупить свои грехи..
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Червоний Данило
Червоний Данило
попы xep вам на pылo! нет паствы - нет бабла?! хватит одурачивать народ! люди только начали приходить в себя. пелена с глаз только исчезла! снова хотите их зомбировать???!!!! НЕТ!
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