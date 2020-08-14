Священика ПЦУ висадили з автобуса через зауваження про російську музику
Священика Православної церкви України Романа Винника висадили з автобуса, який слідував за маршрутом Івано-Франківськ-Долина.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Інцидент стався 12 серпня через те, що священнослужитель зробив водію зауваження, щоб він вимкнув російську музику.
"Ніколи не міг би подумати, що за зауваження водію про те, що в бусі грає російська попса, мене вигнали з автобуса", – написав він.
Чоловік вийшов в селі Вістова, а додому добирався на попутних автомобілях.
"Жах ... де ми живемо. Калуш, де музей Степану Бандері ... люди, схаменіться!" – прокоментував Винник інцидент.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні водій автобуса Busfor відмовився вимикати російський серіал у відповідь на скаргу пасажирів і висадив їх з автобуса.