Священика ПЦУ висадили з автобуса через зауваження про російську музику

Священика Романа Винника висадили з автобуса через російської музики.

Священика Православної церкви України Романа Винника висадили з автобуса, який слідував за маршрутом Івано-Франківськ-Долина.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Інцидент стався 12 серпня через те, що священнослужитель зробив водію зауваження, щоб він вимкнув російську музику.

Священика ПЦУ вигнали з автобуса за зауваження про російській музиці. фото pravda.if.ua

"Ніколи не міг би подумати, що за зауваження водію про те, що в бусі грає російська попса, мене вигнали з автобуса", – написав він.

Чоловік вийшов в селі Вістова, а додому добирався на попутних автомобілях.

"Жах ... де ми живемо. Калуш, де музей Степану Бандері ... люди, схаменіться!" – прокоментував Винник інцидент.

Facebook Романа Винника

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні водій автобуса Busfor відмовився вимикати російський серіал у відповідь на скаргу пасажирів і висадив їх з автобуса.

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