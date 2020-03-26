Священник із Тернопільщини міг заразитися коронавірусом на похороні

Священик Олег Винников із Тернопільської області, який перебуває в реанімації з діагнозом коронавірус, міг заразитися на похороні іншого священнослужителя.

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Подробиці про інфікованого розповів глава Заліщицької райдержадміністрації Роман Краснюк у коментарі hromadske.

Виявилося, що на початку березня Винников побував на похороні в Монастирському районі, однак причиною смерті його колеги став не коронавірус.

Священик із Тернопільщини міг заразитися коронавірусом на похороні РБК-Україна

Глава Монастирської РДА Дмитро Львович підтвердив цю інформацію. За його словами, 3 березня в селі Швейків поховали цього священника, і Винников був там. Також він був на поминках 9 березня в селі Ковалівка.

"І тепер в нашому районі вже чотири підтверджених випадки зараження коронавірусом. Перший – це чоловік із Ковалівки – він помер (не священник – Ред.). І зараз підтверджено коронавірус у його товариша і у дружини товариша – вони також із Ковалівки", – розповів Левкович.

Обидва чиновники вважають, що швидше за все саме в Монастирському районі заразився священик. Сам він продовжував проводити служби в Заліщицькому районі.

"Наш отець мав дві парафії, в Заліщиках одну – в самому місті, і в селі Печорна. 15 березня були служби в двох церквах і похорони в Печорній", – розповів Краснюк.

Глава Заліщицької РДА закликав ізолюватися всіх людей, які були на цих службах. Він зазначив, що церква в Заліщиках велика – 100-120 осіб. Також є друга церква, а на похороні було близько 100 осіб. Тобто, в загальному священик контактував із 300-500 людьми.

Також чиновник розповів, що 9-поверховий будинок, в якому жив Винников, вже ізолювали.

"Церкву ми дезінфікували, люди пішли на самоізоляцію. У перший же день, 22 і 23 березня ми проводили дезінфекцію цього багатоквартирного будинку, церкви, в родині отця є дружина, дочка і зять, дружина працює в державній установі на роботі, там теж провели дезінфекцію, також у Печорній у церкві, і в дворі і в будинку, де був похорон. З неділі ми дезінфікуємо все в місті і в селі цьому – всі вулиці", – запевнив Краснюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що священник і померлий від коронавірусу житель Ковалівки бачилися на похороні.

А в місті Тернопіль небезпечною інфекцією заразився лікар-стоматолог.

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