Священик УПЦ МП заявив, що в вакцини додають частини абортованих дітей. Відео

Священик з Тернопільської області Олександр Марценюк закликав не робити щеплення, тому що до складу вакцин нібито входять "елементи абортованих дітей".

Уривок відео з його заявою на одному з мітингів під Верховною Радою з'явилося на сторінці "Рагулі" в Facebook. Разом з ним під парламент прийшли близько 200 парафіян (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Священик Олександр Марценюк. Кадр відео

"До складу вакцини, крім хімічних елементів, ще входять біологічні елементи з абортованих дітей", – сказав він.

На уточнення журналістки, що це не правда, священик відповів: "Це ви так думаєте".

Марценюка також запитали, чи впевнений він на 100% в тому, що говорить. "Я грішний священик. Якщо, можливо, я в чомусь і помиляюся, то помиляюся несвідомо", – відповів він.

Як зазначає РІСУ, Олександр Марценюк є священиком Української православної церкви Московського патріархату в Тернопільській області. Під час мітингу він разом з прихожанами також виступав за можливість їздити до Росії за українським паспортом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 2 жовтня в аптеках України з'явилася перша тривалентна вакцина проти грипу.