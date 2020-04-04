Священик ПЦУ передрік кінець "русского міра" в переддень Великодня

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що, якщо на Великдень в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі не буде сходження Благодатного Вогню, це принесе "кінець "русскому міру".

"Благодатний Вогонь не сходить – його запалюють. Це древній обряд. Особливо популярним він став 2002 року, коли НТВ викупило права трансляції. Якщо Вогонь не зійде в прямому ефірі НТВ, це точно буде кінець "русского міра", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті протоієрей підкреслив, що "Бог робить чудеса, але не на потіху людям. Так, це обман. Але наша віра не на тому заснована".

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Коментуючи висловлювані побоювання про те, що нібито відсутність Благодатного Вогню буде ознакою народження антихриста, він сказав: "У Біблії особливо нічого не сказано про народження антихриста, але про його воцаріння сказано в 13 главі "Одкровення".

"У Писанні написано, що антихрист запанує, коли "через беззаконня любов багатьох охолоне". Але поки у нас є любов, нам антихрист не страшний", – заявив протоієрей.

У той же час він додав: "Воцаріння антихриста – дуже добра ознака для християн, тому що написано, що антихрист буде правити 3,5 роки, а потім буде пришестя Ісуса Христа".

Нагадаємо, в мережі висловлюються побоювання про те, що, оскільки Храм Гробу Господнього в Єрусалимі буде зачинений на карантин через пандемію коронавірусу COVID-19, Благодатний Вогонь не зійде, а значить, в цей рік народиться антихрист.

Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове (Великдень) 19 квітня. Через карантин у святкові заходи вноситься ціла низка змін.

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