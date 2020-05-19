Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині
На Житомирщині трапилася страшна трагедія – у річці на очах у друзів і рідних потонули чоловік і дружина, сиротою залишилася їхня 13-річна донька. Знайомі кажуть, що чоловік і дружина, Оля і Анатолій Янкові, цього року повинні були відзначити 15-річчя весілля.
Вони дуже любили одне одного й були нерозлучні. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.
Човен не витримав і перекинувся
Трагедія сталася в вихідні на річці біля села Нехворощ. 37-річна Ольга та 42-річний Анатолій разом із родичами й друзями відпочивали на березі. Чоловіки ловили рибу, а Оля і її знайомі вирішили переплисти річку на човні. Однак несподівано маленький рибальський човен перекинувся – і всі опинилися у воді.
Троє встигли дістатися до берега, а Оля не вміла плавати й відразу почала тонути. На допомогу дружині кинулися чоловік і її брат. На жаль, братові вдалося витягнути на берег уже бездихане тіло жінки. Ніякі спроби реанімувати її не вдалися. У метушні відразу не помітили, що Анатолій не вийшов із води. Лише рятувальники, що прибули на місце, дістали його тіло.
"Анатолій намагався її врятувати, але був в одязі, та ще холодна вода. Тільки вони удвох знають усі деталі того, що сталося", – розповіла нам кума подружжя Тетяна Волшебна.
Це якийсь фатум
Подружжя з донькою Марією жило в Бердичеві. Оля працювала в салоні краси.
"Оля була чудовою людиною і професійним перукарем. Як бджілка, цілими днями метушилася, і чоловік її теж. Він постійно намагався забезпечити своїй сім'ї гідне життя. Оля була турботливою мамою, вони виховували свою доньку. Ще в Олі тато-інвалід, за яким вона доглядала", – розповіла її знайома.
"Вони з чоловіком завжди були дуже близькі. Анатолій її і привозив на роботу, і забирав. Вона теж його любила і весь час про нього говорила. Це якийсь рок: два роки тому в нас також загинула молода красива пара приблизно такого ж віку. У них теж залишилася донька", – згадує одна з клієнток Олена.
Донька малює так само, як і мама
Зараз Маша залишилася з бабусею й дідусем. Вона така ж творча натура, як і її мама. У дівчинки на сторінці в соцмережах багато фотографій її малюнків і виробів.
"Оля теж дуже гарно малювала. У мене на пам'ять залишилися на стіні дуже смішні мухоморчики, які вона мені подарувала. Вона й зачіски робила красиві. Ми цю лебедину пару щойно поховали, досі не можу отямитися", – каже Тетяна Волшебна.
Ольга і Анатолій одружилися в 2005 році. Цього року в них мало бути 15-річчя спільного життя.
"Але не судилося. Тепер відзначать на небесах, бо вони повінчані. Олечка була хрещеною мамою моєї доньки. Пам'ятаю, як я запропонувала їй цю місію, вона розплакалася. Тримала мою малу на руках і щось щебетала їй. Вона дуже відповідально до цього ставилася і кращої хрещеної мами годі й шукати", – згадує Тетяна Волшебна.
Анатолій захоплювався футболом, кажуть, відмінно забивав голи. Але кілька років тому через травму ноги змушений був покинути цей вид спорту.
Багато знайомих пари шоковані тим, що сталося, – як звичайна прогулянка могла обернутися такою жахливою трагедією...