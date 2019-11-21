Еще совсем недавно, во времена, когда на Банковую не ездили квартальные кортежи и вообще, их как-то видно не было, любимой темой СМИ было обсасывание того, как бодро давали интервью руководители вновь организованных правоохранительных ведомств, которые по идее должны быть независимыми от всех. Они там что-то такое рассказывали об их невыносимой и смертельной борьбе со злом, а главное, как верховная власть пытается им ставить палки в колеса.

Кстати, точно так же, а может и жестче, иногда выступал министр внутренних дел. Генеральный прокурор был тоже очень своеобразным и сказать, что он был в одной упряжке с Порошенко, это значит пойти против фактов. Опять же, глядя на то, какие решения и приговоры выносили суды по вопросам, которые мог бы, а с оглядкой на опыт прошлого, и должен был бы лоббировать президент, можно был делать смелый вывод о том, что суды хоть и не стали независимыми (их тошнит и пучит от независимости), но в ручном режиме – точно не работали. Достаточно вспомнить нашумевшее "Дело Сулугуни", чтобы понять, о чем идет речь.

Из всей совокупности личных наблюдений, а потом – из всплывших деталей того, кто именно продавливал персоналии указанных новоявленных правоохранительных органов и неправительственных организаций, можно смело говорить о том, что они "не ходили под Порошенко". Более того, публично и приватно, каждый из руководителей этих министерств и ведомств позволяли себе выдавать собственную критику верховной власти.

Новини А дело ведь не в Порошенко

Казалось бы, этому надо бы радоваться, поскольку люди находятся на своих местах и могут выполнять свои обязанности без окриков сверху и без оглядки на то, что какой-то особо приближенный к "первому" холуй может сделать им жизнь невыносимой. И вот лишь сейчас выяснилась причина такой смелости, дерзновений и самостоятельности.

В прессу попали записи разговоров одного из руководителей такого ведомства, который отчитывался о том, что заказ на Порошенко принят и отрабатывается со всем рвением. Более того, по тону, с которым оправдывается этот руководитель, видно, что ему уже пояснили, где его место, будка и длина цепи, а также то, в какую сторону он может просто бодро гавкать, в какую – лаять с подвыванием, а в какую – даже поглядывать нельзя.

А ведь прошло всего шесть месяцев! Куда делись бесстрашные "орлы"? Где этот апломб с критикой верховной власти? Куда все это делось? И главное, ведь они же такими раньше не были, так что изменилось? Как теперь понятно, изменилось главное. Порошенко дал свободу и прессе, и правоохранительным органам для того, чтобы они переболели эйфорией безнаказанности и безответственности, а потом – выдохнули и взялись таки за свою работу с пониманием того, что никто не будет засовывать им пальцы в двери, просто надо работать сообразуясь с государственными интересами и своей совестью, используя свои знания и опыт.

Но как выяснилось, косточка в тарелке и новый ошейник оказались более желанными и теперь они вернулись в парадигму обслуживания заказов холуев, особо приближенных к императору, поскольку той свободы "самовыражения", какая была при Порошенко, уже нет. Надо держать стойку, тренировать заискивающий взгляд и следить за командами даже не хозяина, а его холуя. Так проще и сытнее.

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