"Свободу Сенцову": художник пронизливо показав суть "кривавого футболу" в Росії

Український художник Андрій Петренко презентував нову карикатуру на знак протесту проти утримання політв'язнів у російських в'язницях.

Малюнок до Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Російській Федерації опубліковано в мікроблозі kE? в Twitter.

На ньому зображено логотип спортивного заходу у вигляді гирі з кайданами замість м'яча. А у підпису сказано "#FreeSebtsov Russia 2018" (#СвободуСенцову Россія 2018).

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Європарламенту закликали світових лідерів бойкотувати ЧС-2018 в Росії. Вони ухвалили резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова та інших українців, затриманих в РФ і Криму.

Крім того, під час дебатів депутат ЄП Ребекка Гармс закликала лідерів ЄС поїхати замість Чемпіонату світу до російських"гулагів", в яких містяться українські в'язні Кремля.