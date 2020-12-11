Команда ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" оголосила Всеукраїнську акцію "Я дякую", покликану відзначити всіх, хто допоміг українцям пережити важкий 2020 рік.

Як повідомили в релізі телепроєкту, кожен бажаючий може записати відеоподяку медикам, волонтерам чи будь-кому ще й опублікувати з хештегом #ядякую.

"2020 рік став важким як для всього світу, так і для України. Упродовж цього року трапилося багато нещасть, які запам'ятаються людству надовго. Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" вирішила, що варто сказати "дякую" тим, хто допоміг цей рік пережити. Кожен, хто перехворів на коронавірус і хоче подякувати своєму лікареві, медсестрі, водієві швидкої допомоги або волонтерам, може записати коротке відео зі словами вдячності. Ці відео будуть показані 18 грудня під час останнього ефіру "Свободи Слова Савіка Шустера" у 2020 році", – зазначили представники ток-шоу.

З умовами акції, ролик має відповідати таким вимогам:

його можна прикріпити за посиланням: https://cutt.ly/ehYLWaC

Вимоги до відео: дивитися потрібно в камеру, телефон тримати горизонтально. Не більше ніж 30 секунд.

Відео можна надсилати до вівторка, 15 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 11 грудня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять можливість ввезення в Україну російської вакцини від коронавірусу, локдаун, запланований на січень, а також жахливі умови перебування в'язнів в ОРДЛО.