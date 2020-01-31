Коронавірус, боротьба за виживання: названі теми і гості нового ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

У п'ятницю, 31 грудня, о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять новий Трудовий кодекс, небезпека китайського коронавірусу і результати перепису українців.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі Shuster online.

Для дискусії пропонуються такі теми:

Звільнити по sms: новий Трудовий кодекс. Стимул краще працювати чи боротьба за виживання?

Вірус без кордонів. Що загрожує українцям і як вберегтися?

Скільки нас залишилося? Чи можна довіряти електронному перепису?

Участь в обговоренні візьмуть:

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету Міністрів України,

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України,

Олексій Данилов, секретар РНБО України,

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина",

Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа – За життя", заступниця голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

Юлія Клименко, народна депутатка, "Голос",

Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації,

Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України,

Олена Дума, голова Всеукраїнської профспілки "Рідна Земля",

Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки,

Олександр Коляда, біолог-генетик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актуальність дискусії викликана останніми подіями:

Дані так званого електронного перепису населення України показали, що в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків. Оцінка проводилася станом на 1 грудня 2019 року. При цьому перепис не охоплював непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

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