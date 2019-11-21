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21 листопада • оновлено в 15:06
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"Свобода не падає з неба": воїн ООС поділився "рецептом" порятунку України

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Єдиними, хто врятує Україну від зазіхань окупантів і забезпечить їй свободу, завжди залишатимуться патріоти. Саме вони виходять на Майдани і зберігають войовничість в боротьбі з ворогами.

Про це у зворушливому пості на особистій сторінці у Facebook написав воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії України під ніком Nemo Chimantu. Він присвятив проникливі слова до співгромадян шостій річниці Революції Гідності.

"Я вважаю, що Україну врятує войовнича більшість. Ті, кого вчора називали "майданутими", а сьогодні обзивають "укрокарателями". Це і є еліта. Нація творців, будівельників та захисників, які повинні панувати на своїй землі. Нація гідних громадян", – написав захисник України.

Майдан

Майдан

Bulba Torbins

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"І не потрібно обманювати самих себе: свобода не падає з неба, її не присилають "Новою поштою" і не підписують на міжнародних асамблеях. Свободу не дарують і не оголошують, її потрібно завоювати в бою. А право керувати країною – заслужити своїми діями! Потрібно вболівати за Україну. Берегти наше минуле і стояти за своє майбутнє. Вірити в себе, поважати інших, піклуватися про землю, яка перейде у спадок твоїм дітям. Це небагато, але це важливо", – додав воїн.

Він висловив переконання в тому, що правда занадто проста, щоб ховати її за хітромудрими формулами і комбінаціями. У реальному житті все набагато простіше: людині просто необхідно мати правильні принципи і воювати за них.

"А якщо немає – візьми і заведи. Май Гідність. Зі святом Гідності, побратими!" – мотиваційно підсумував він своє звернення до українців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Євромайдан День Гідності та Свободи
Місце
Україна
Тег
Революція Гідності
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