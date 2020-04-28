Світязь катастрофічно обмілів: нові фото екокатастрофи на найбільшому озері України
У мережі з'явилися нові фото найглибшого та найбільшого озера України Світязя, розташованого на Волині, рівень води в якому катастрофічно впав.
Знімки, зроблені 25 квітня, на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач із ніком Alexander Hech, житель Волинської області.
Чоловік розповів, що для того, щоб дійти від колись прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500 метрів.
"Як пустеля, а де озеро?" – запитала одна з користувачок мережі в коментарях. Багато хто пов'язує обміління з нелегальним видобутком бурштину та вирубкою лісів. Деякі коментатори вказали й на відсутність опадів.
Як писав OBOZREVATEL, за рік вода Світязя відступила від берега приблизно на півсотні метрів.
Посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема у Світязі.