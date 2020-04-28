У мережі з'явилися нові фото найглибшого та найбільшого озера України Світязя, розташованого на Волині, рівень води в якому катастрофічно впав.

Знімки, зроблені 25 квітня, на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач із ніком Alexander Hech, житель Волинської області.

Світязь facebook.com/alexander.gech

Чоловік розповів, що для того, щоб дійти від колись прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500 метрів.

"Як пустеля, а де озеро?" – запитала одна з користувачок мережі в коментарях. Багато хто пов'язує обміління з нелегальним видобутком бурштину та вирубкою лісів. Деякі коментатори вказали й на відсутність опадів.

Світязь facebook.com/alexander.gech

Світязь facebook.com/alexander.gech

Світязь facebook.com/alexander.gech

Світязь facebook.com/alexander.gech

Світязь facebook.com/alexander.gech

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, за рік вода Світязя відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

Посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема у Світязі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram