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28 квітня • оновлено в 19:03
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Світязь катастрофічно обмілів: нові фото екокатастрофи на найбільшому озері України

4.4т
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У мережі з'явилися нові фото найглибшого та найбільшого озера України Світязя, розташованого на Волині, рівень води в якому катастрофічно впав.

Знімки, зроблені 25 квітня, на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач із ніком Alexander Hech, житель Волинської області.

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Чоловік розповів, що для того, щоб дійти від колись прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500 метрів.

"Як пустеля, а де озеро?" – запитала одна з користувачок мережі в коментарях. Багато хто пов'язує обміління з нелегальним видобутком бурштину та вирубкою лісів. Деякі коментатори вказали й на відсутність опадів.

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Світязь

Світязь

facebook.com/alexander.gech

Коментарі до посту

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Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Як писав OBOZREVATEL, за рік вода Світязя відступила від берега приблизно на півсотні метрів.

Посадових осіб Держекоінспекції Волині підозрюють у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб, що могло привести до падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема у Світязі.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Луцьк
Теги
посуха фотографии екологічна катастрофа
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий режим временщиков.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
стыдно жить на Украине... и страшно...
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Карма, мля...)))
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