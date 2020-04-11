Світу загрожує нова епідемія після скасування карантину - вірусолог

Скасування карантинних заходів після зниження кількості хворих на коронавірус може спровокувати нову епідемію COVID-19.

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Про це професор Ганноверського інституту вірусології Томас Шульц у документальному фільмі "Небезпечний вірус - 2", передають РИА Новости.

"Я, на жаль, не можу дати відбій тривоги. У нас є серйозні побоювання, що після того, як кількість інфікованих значно впаде, а це станеться в найближчі два-три місяці, обмеження будуть скасовані. У результаті ми знову зіткнемося з епідемією", – заявив він.

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При цьому Шульц вважає, що для запобігання ситуації, що склалася, в майбутньому світові лідери будуть змушені повертатися до обмежувальних заходів протягом цього і наступного року.

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