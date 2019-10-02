"Світська левиця" і тусовщиця: спливли неоднозначні факти про "слугу народу". Фото нардепа

За списком президентської партії "Слуга народу " в Верховну Раду потрапила "світська левиця" з Маріуполя Маргарита Шол.

Про це повідомила в Facebook громадська діячка Маша Українська.

"Я не хотіла про це писати, але сьогодні я зустрілася "лоб у лоб", тому пишу. Коли в італійському парламенті була така Чічеліна, представник "найдавнішої професії". Тому демократія, вона така. Сьогодні за списками від партії "СН" пройшла в парламент України жителька Маріуполя Маргарита Шол", – написала вона.

Маргарита Шол пройшла в парламент Facebook Маши Украинской

За даними Української, про Шол відомо, що останнім часом вона ніде не працювала і нібито надавала "ескорт-послуги".

"І сьогодні ця "слуга народу" вирішує найважливіше питання щодо продажу нашої української землі. Від неї сьогодні залежить, який закон буде ухвалено! У мене не вистачає слів", – обурилася активістка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося пікантне фото сина першого помічника президента України Сергія Шефіра й одночасно помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля – Микити Шефіра.

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