Світове топове ЗМІ "віддало" Крим Росії і потрапило у гучний скандал

Валентина Гембарська Суспільство 13:14, 26.09.2020 Оновлено: 13:15, 26.09.2020

Британське агентство ВВС оприлюднило карту України без анексованого Росією Криму.

На це звернули увагу українські користувачі мережі, які встигли зробити скріншот новини про падіння військового літака АН-26 в Чугуєві, яка і була проілюстрована картою без Криму.

ВВС викликала скандал через Крим
Телеграм канал "Х**вий Харків"

У мережі закликали українців масово поскаржитися на дії ВВС і відправити листа на пошту ЗМІ.

На момент написання новини (13:10 за Києвом), на сайті агентства новина з картою була видалена.

ВВС видалила скандальну новину

До того ж, ВВС вибачилися за допущену помилку перед Україною.

"Виправлення: більш рання версія цієї історії містила неправильну карту. Приносимо вибачення за помилку", – сказано в виправленій версії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулистопаді 2019 року американське видання The New York Times опублікувало в своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія. Посольство України в США зажадало виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

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