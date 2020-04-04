"Світ втратив велику людину": мережа сумує через смерть батька Вакарчука

Користувачі мережі із розпачем відреагували на смерть батька українського співака та політичного діяча Святослава Вакарчука 73-річного Івана Вакарчука.

Насамперед, про горе, що спіткало сім'ю, повідомив сам Святослав, висловивши глибокий сум через втрату друга, батька, справжнього патріота, видатного вченого.

"Сьогодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще, ніж будь-хто на цій Землі..." – повідомив співак.

Іван Вакарчук Фото з відкритих джерел

Також він зазначив, що через карантинні обмеження та з повагою до бажання родини, прощання з Іваном Вакарчуком буде приватним.

У коментарях до посту понад 7,5 тис користувачів залишили слова співчуття та підтримки сім'ї у зв'язку зі втратою.

"Святославе,продовжуй справу свого батька,борись з цією нечистю разом з побратимами розбудовуй Державу,про яку мріяв твій батько!!!", "Царство Небесне Вашому татові. Моліться за нього і йому там буде добре. Сил Вам пережити цю болючу втрату. Співчуваю, знаю, як це боляче", "Він залишиться в пам"яті багатьох! Герої - не вмирають!" – написали користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Сум у зв'язку зі смертю Івана Вакарчука у своєму Telegram-каналі висловив також прем'є-міністр України Денис Шмигаль.

"Світ втратив ще одну велику людину. Не стало героя України, заслуженого діяча науки і техніки Івана Олександровича Вакарчука", – написав він.

Шмигаль відзначив безцінний вклад Вакарчука у розвиток вітчизняної освітньої та наукової галузей на посаді міністра освіти.

"Його активна громадянська позиція, відстоювання ідеалів свободи і прав людини безмежно вплинули на формування української демократії та зміцнили державність України", – наголосив прем'єр.

Скріншот

Також український публіцист та журналіст Віталій Портников згадав у своєму Telegram-каналі, як познайомився з Вакарчуком. За його словами, це сталося у травні 1989 року, під час першого з’їзду народних депутатів СРСР. Портников зазначив, що Іван Олександрович був із тих людей, "які відповідають за своївчинки".

"Іван Олександрович вирізнявся якоюсь справжньою інтелігентністю, тактовністю, повагою до інших людей. Він був джентльменом - неймовірне слово і дивовижна риса характеру для радянського 1989 року. І саме таким я його запам’ятав - молодим джентльменом, готовим підставити плече", – зазначив журналіст.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр освіти України Іван Вакарчук помер 4 квітня. Поховають його на Личаківському кладовищі у Львові.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!