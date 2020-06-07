На світ чекають посухи, високі температури та циклони по місяцю: з'явився аномальний прогноз

Найближчим часом на світ чекають посухи, аномальні температури, шквали та зливи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, такому прогнозу сприяє кардинальна зміна клімату (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Погодні тенденції попередніх років в майбутньому тільки посиляться. В Арктиці почали танути льодовики, про що свідчить недавні +33 в Якутії. На світ очікують посухи, аномальні температури, шквали та зливи, а також збільшення інтенсивності блокування переміщення циклонів із Атлантики, через що змінюватиметься їхня траєкторія", – пояснила вона.

Природні катаклізми Укрінформ

За словами метеорологині, це означає, що якщо раніше дія циклонів або антициклонів тривала тиждень, то тепер може триматися і до місяця. Як приклад, вона навела літо 2010 року, коли потужний антициклон зберігався 56 днів.

"Половина України опинилася в області високого тиску. У східних центральних і північних областях були побиті абсолютні максимуми – температура повітря навіть у Чернігівській області сягала 42 градусів. А на Тернопільщині було тільки до +15. На заході України йшли інтенсивні опади, які приводили до паводків", – нагадала Балабух.

На сході України, за її словами, переважала дуже велика посуха. А в Росії, яка перебувала під впливом антициклону, склалася надзвичайна ситуація, виникали досить потужні пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Балабух пояснила аномальний холод початку літа в Україні.