Головна Новини
7 червня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На світ чекають посухи, високі температури та циклони по місяцю: з'явився аномальний прогноз

2.7т
Читати матеріал російською

Найближчим часом на світ чекають посухи, аномальні температури, шквали та зливи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, такому прогнозу сприяє кардинальна зміна клімату (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Погодні тенденції попередніх років в майбутньому тільки посиляться. В Арктиці почали танути льодовики, про що свідчить недавні +33 в Якутії. На світ очікують посухи, аномальні температури, шквали та зливи, а також збільшення інтенсивності блокування переміщення циклонів із Атлантики, через що змінюватиметься їхня траєкторія", – пояснила вона.

Природні катаклізми

Природні катаклізми

Укрінформ

За словами метеорологині, це означає, що якщо раніше дія циклонів або антициклонів тривала тиждень, то тепер може триматися і до місяця. Як приклад, вона навела літо 2010 року, коли потужний антициклон зберігався 56 днів.

"Половина України опинилася в області високого тиску. У східних центральних і північних областях були побиті абсолютні максимуми – температура повітря навіть у Чернігівській області сягала 42 градусів. А на Тернопільщині було тільки до +15. На заході України йшли інтенсивні опади, які приводили до паводків", – нагадала Балабух.

На сході України, за її словами, переважала дуже велика посуха. А в Росії, яка перебувала під впливом антициклону, склалася надзвичайна ситуація, виникали досить потужні пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Балабух пояснила аномальний холод початку літа в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Прогноз погоди
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги