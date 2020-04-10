Після першої хвилі коронавірусу світ накриє друга, але є велика ймовірність, що вона буде менш агресивною, кількість важких випадків зменшиться.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст і колишній глава Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, на той час більше уваги по захисту приділятимуть людям з високим ризиком інфікування, відповідно для інших запобіжні заходи будуть не такими потужними.

"Світ накриє друга хвиля вірусу, і людям потрібно навчитися жити в нових умовах. Вірус дуже швидко змінюється. Це – жива істота і їй потрібне середовище проживання – людина. Якщо вона швидко вбиватиме свого господаря, то загине разом з ним. Вірусу це невигідно, тому в плані симптоматики він може слабшати. Цілком ймовірно, що симптоматика другої хвилі буде менше жахливою, ніж зараз. Люди зосередяться на тих хворих, у яких високий ризик інфікування, і запропонують заходи саме для них. А для інших вони не будуть такими потужними", – припустив лікар.

коронавірус

Вона нагадав, що 80% випадків інфікування вже зараз протікають легко і загальна статистика смертності не така вже й страшна, що є "парадоксом будь-якої епідемії, адже для людей кожна смерть – це трагедія".

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Курпітою читайте на днях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української вірусологині Надії Жлобак, коронавірус, як і будь-яке інше респіраторне захворювання, буде поширюватися не тільки в Китаї, але і у всьому світі і людство нікуди від цього не дінеться.