Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав представників ЛГБТ збоченцями і бидлом без моралі і духовності, які стали "нормальним явищем".

Він також звинуватив гомосексуалістів в скороченні чисельності населення України з часів прийняття незалежності. Про це Ярош різко висловився на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вони захоплюють владу і нав'язують людям "сатанистський порядок денний". Він зазначив, що сучасні серіали є неформатом, якщо в них немає "збоченців".

"Молоденькі дівчата-функціонерки, які невідомо як і чого поставалі міністерками, кажуть і втілюють в життя так звану "гендерну рівність". Насправді це - легалізація збоченців", – написав Ярош.

Ярош різко висловився про представників ЛГБТ Колаж

У той же час, Ярош сказав, що він християнин, тому не збирається когось судити і "влазити в ліжко". Однак він не буде мовчати, коли українському народові нав'язують "збоченство" як нормальність і перспективу.

"Українці, ви ж розумієте, що ті, хто типу "наші союзники" все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не залишилося? Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні залишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких в 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид?", – заявив він.

Ярош вважає, що Голодомор і війни вбили менше українців, ніж "їх політика приборкання". Він припустив, що багатьом його публікація може не сподобатися, тому що вони стануть на сторону "збоченців".

"Розумію, що фейсбук може заблокувати мою сторінку за "нетолерантність" ", – додав він.

У коментарях під постом Яроша більшість людей підтримали його думку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського і далі "занурюватися в ідеї українського націоналізму".

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