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30 січня • оновлено в 19:19
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"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України

6.1т
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Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав представників ЛГБТ збоченцями і бидлом без моралі і духовності, які стали "нормальним явищем".

Він також звинуватив гомосексуалістів в скороченні чисельності населення України з часів прийняття незалежності. Про це Ярош різко висловився на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вони захоплюють владу і нав'язують людям "сатанистський порядок денний". Він зазначив, що сучасні серіали є неформатом, якщо в них немає "збоченців".

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"Молоденькі дівчата-функціонерки, які невідомо як і чого поставалі міністерками, кажуть і втілюють в життя так звану "гендерну рівність". Насправді це - легалізація збоченців", – написав Ярош.

Ярош різко висловився про представників ЛГБТ

Ярош різко висловився про представників ЛГБТ

Колаж

У той же час, Ярош сказав, що він християнин, тому не збирається когось судити і "влазити в ліжко". Однак він не буде мовчати, коли українському народові нав'язують "збоченство" як нормальність і перспективу.

"Українці, ви ж розумієте, що ті, хто типу "наші союзники" все роблять для того, щоб нас, на своїй Богом даній землі, не залишилося? Міністр Дубілет порахував, що нас в Україні залишилося 37 з хвостиком мільйонів. Нас - Українців. Яких в 1991 році було 52 мільйони! Це не Геноцид?", – заявив він.

Ярош вважає, що Голодомор і війни вбили менше українців, ніж "їх політика приборкання". Він припустив, що багатьом його публікація може не сподобатися, тому що вони стануть на сторону "збоченців".

"Розумію, що фейсбук може заблокувати мою сторінку за "нетолерантність" ", – додав він.

У коментарях під постом Яроша більшість людей підтримали його думку.

"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України
"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України
"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України
"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України
"Світ летить в пекло!" Ярош виступив з жорсткою заявою про катастрофу України

Раніше OBOZREVATEL писав, що командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського і далі "занурюватися в ідеї українського націоналізму".

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Тег
ЛГБТ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Всем украинцам смотреть докфильм: "Обыкновенный фашизм". Может немного поумнеете. Хотя.........
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Не фанат Яроша , но тут поддерживаю. Ни одного фильма или сериала нету без этих радужных , везде пихают
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Экономика Российской Федерации, которая еще несколько лет назад находилась в кризисе из-за западных санкций, сейчас стала наиболее стабильной, чем когда-либо по многим показателям. Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на экспертов. «Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных» Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи». Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.------------------.
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