Світ дізнався про Гаррі Поттера 23 роки тому: 10 дивовижних фактів про фільми і книги

Рівно 23 роки тому світ дізнався про літературного персонажа, хлопчика-чарівника на ім'я Гаррі Поттер. Так, саме цього дня, 30 червня 1997 року, було опубліковано першу книгу британської письменниці Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Всього до серії увійшли сім книг, що вийшли накладом понад 400 мільйонів примірників, очоливши список найбільш продаваних серій романів в історії. До річниці виходу першої книги письменниці OBOZREVATEL пропонує дізнатися 10 найдивовижніших фактів про Гаррі Поттера.

1. На першому занятті з варіння зілля професор Снегг запитав Гаррі Поттера, що буде, якщо змішати порошок кореня асфоделя з настойкою полину? Мовою квітів, яка використовувалася у Вікторіанську епоху, асфодель означає "лілія", що символізувала вічний жаль за кимось. Полин у свою чергу означає гіркоту втрати. Тому питання професора можна зрозуміти як "Я гірко шкодую про смерть Лілі" (Лілі – мати Гаррі, яку Снегг сильно кохав протягом усього життя).

Герміона, Гаррі і Рон кадр фільму

2. У фільмах про Гаррі Поттера використовували незвичайні мітли. Їх було виготовлено з титану, що застосовується в авіації, – для особливої міцності, яка необхідна при зйомках спецефектів.

3. В екранізації фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у момент, коли герої піднімаються сходами, можна помітити портрет Анни Болейн на стіні – дружини короля Англії Генріха VIII Тюдора. Її стратили за звинуваченням у тому, що вона відьма.

Портрет Анни Болейн у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" кадр фільму

Портрет Анни Болейн у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь" esquire.ru

4. Під час зйомок фільмів про Гаррі Поттера гримери намалювали шрам у вигляді блискавки 5 тисяч 800 разів. Деніелу Редкліффу малювали 2 тисячі разів, решту – дублерам. Також Редкліфф переміряв 160 пар круглих окулярів.

5. Джоан Роулінг визнала, що пара Гаррі та Герміони була цілком можлива. В інтерв'ю журналу Wonderland 2014 року письменниця зазначила, що "написала про стосунки Рона і Герміони, щоб виконати своє бажання". Вона також розповіла, що "в якомусь сенсі Гаррі і Герміона краще один одному підходять" і що одна сцена з ними в наметі в "Дарах Смерті" викликала у неї "багато емоцій". "Я не казала про це [Стіву] Кловзу, але коли він писав сценарій, то відчув те саме в тому самому місці", – додала вона.

Гаррі Поттер і Герміона Грейнджер кадр фільму

6. Заставки до фільмів про Гаррі Поттера темніють з кожною частиною, як і самі фільми. А на логотипі Warner Bros. в "Гаррі Поттер і Кубок вогню" можна помітити відображення Нагайни.

7. Директор школи чарівництва "Хогвартс" Альбус Дамблдор насправді – гей. Так, 2007 року, коли Джоан Роулінг запитали, чи закохувався колись Дамблдор, вона відповіла, що завжди вважала його геєм, який був закоханим у Гріндевальда.

8. У фільмі "Гаррі Поттер та в'язень Азкабану" на кілька секунд з'являється соліст групи The Stone Roses Йан Браун. Музикант зіграв в епізоді чарівника, який сидить у пабі "Дірявий котел", коли туди на початку фільму приїжджає Гаррі Поттер на чарівному триповерховому автобусі.

Як каже Джоан Роулінг, професор Дамблдор був геєм кадр фільму

9. У шостому фільмі, "Гаррі Поттер і Напівкровний принц", на вікні в спальні маленького Тома Редла можна побачити сім каменів – пророцтво того, що Волан-де-Морт розділить свою душу на сім горокраксів.

10. Літаючий "Форд Англія", на якому Гаррі та Рон врізалися в Гримучу вербу і який потім за книгою рятує їх від гігантських павуків, можна побачити в місті Орландо біля атракціону "Випробування дракона": одразу за мостом, перед входом до замку.

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