Світ чекають кліматичні біженці та війни за воду: експертка озвучила страшний прогноз

Світу в майбутньому загрожують нові кліматичні явища та війни не тільки за території, а й за воду і ресурси.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявила керуюча директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Світлана Романко.

"Попереду нове явище – кліматичні біженці. За даними ООН, таких до 2050 року в світі буде майже 250 мільйонів осіб. Хтось намагатиметься переселитися і в Україну – саме через більш сприятливий для життя клімату", – запевняє вона.

За словами експертки, також світ зіткнеться з війнами за воду, ресурси загалом і території з найкращим кліматом.

"Зрозуміло, на всі проблеми універсальний рецепт не виписати, але давно пора замислюватися над нашим майбутнім", – підкреслила Романко.

Згадуючи останні події на заході України, вона зазначила, що паводки і повені – комплексна проблема, однак це лише невелика частина тих загрозливих наслідків зміни клімату, які чекають не тільки українців, а й усе людство в майбутньому.

"Щоб їх вирішити, потрібна національна і місцева стратегії адаптації до кліматичних змін, спільні дії міської влади, бізнесу і громадян, а також значні фінансові ресурси", – підсумувала Романко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що до таких масштабних повеней на заході України, крім погодних умов, призвела вирубка лісів, засміченість, а також хаотичне будівництво гідротехнічних споруд та житлових будинків на заборонених територіях.