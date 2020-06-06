Світу загрожують природні аномалії, руйнівний процес розпочався 10 років тому. Інтерв'ю з метеорологинею

Процес глобального потепління й суттєвої зміни клімату запустився кілька десятиліть тому і його вже не змінити. За цей час вода в Антлантичному океані прогрілася вглиб на 2 км. Це аномальне явище. Так само прогрілись усі океани, що неминуче призводить до різкої зміни погоди у світі.

У найближчі роки світ чекають посухи, буревії, зливи, шквали та аномально спекотні літа – розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL українська метеорологиня Віра Балабух.

Якою буде погода влітку-2020

Тенденція глобального потепління у світі триває. Цьогорічне літо може бути теплим і досить сухим, але зараз з’явився інший процес, який відкоригує цей прогноз – це суттєве зниження температури в районі течії Гольфстрім. Вона відіграє надзвичайно велику роль у циркуляції атмосфери. Особливо Європи і Америки. Атлантика є для нас кухнею погоди, від неї залежить, які саме процеси переважатимуть і які повітряні маси надходитимуть.

Інтенсивна циклонічна діяльність над Атлантикою й Північною Америкою призвела до потужних потоків холодного повітря, через що знизилась температура поверхні океану.

Віра Балабух gazeta.ua

Чому в нас була така аномально тепла зима? Бо температура Атлантичного океану була найвищою за весь період спостережень. Уся площа океану прогрілась до майже двох кілометрів, що призвело до посилення циклонічної діяльності на півночі Атлантики. Ці циклони приносили із полярних широт холодне повітря. Маємо зворотний ефект – зниження температури океану, особливо в районі течії Гольфстрім. Аномалії досить великі, особливо в районі Мексиканської затоки, біля східного узбережжя Америки та на півночі Атлантики.

Тому в нас зараз холодна погода, а в Західній Європі та Скандинавії – аномально тепло. Над Атлантикою продовжує зберігатись низька температура, особливо в районі Гольфстріму, через що зменшуються ризики щодо екстремальної й тривалої спеки. Влітку цього року можуть бути сильні зливи, град та шквали.

Як глобальне потепління впливає на клімат на Землі

Діяльність розвиненої промисловості, яка сконцентрована в одному місці, необов’язково призведе до парникового ефекту й підвищення температури саме в тому регіоні.

Існує таке явище, як дифузія. Це коли викиди газу розподіляються в атмосфері на різних широтах і висотах. У тропічних широтах і регіонах цей вуглекислий газ вбирається рослинністю і океаном. Чим вища температура океану, тим більше газів він поглинає. У полярних широтах цього немає через низькі температури й відсутність рослинності. Тому саме там спостерігається найбільше підвищення температури, що зрештою призводить до зміни циркуляції атмосфери.

Завдяки тому, що на полюсі холодно, а в районі екватора високі температури – в помірних широтах утворюватиметься течія, що рухатиметься із заходу на схід уздовж паралелі.

Ця течія починає мандрувати, стає нестійкою. Повітряні маси із південних широт піднімаються вище в арктичні широти, а потім починають рухатись на південь. Звідси й різка зміна температури. На днях у Якутії було +33, в Туреччині +43, а буквально вже за дві доби ця температура знизилась майже на 25 градусів і стала +10-15 градусів. В Україні тим часом було холодно. Ось такі величезні контрасти.

В Україні взимку переважали південно-західні потоки. Повітря надходило не просто з південних районів Атлантики, а навіть із Африки, тому було дуже тепло. Зараз же в нас переважають північні потоки, тому зберігається така досить тривала прохолодна і аномальна для цього періоду погода.

Як на погоду вплинула пандемія коронавірусу

Вона може погіршити ситуацію. Читала в дослідженнях китайців, що найбільша кількість зараження коронавірусом була за температури від +6 до +20 градусів. На ці межі припадає понад 60% усіх інфікувань.

Карантин суттєво зменшив забруднення повітря

За супутниковими знімками чітко видно, як через карантин зменшилося забруднення повітря. Але процес зміни клімату розпочався. У нас надзвичайно висока температура океану. Останні 10 років – найтепліші на нашій планеті. Особливо останні п’ять. В Атлантиці практично вся товща океану прогрілася до глибини двох кілометрів. Уявіть собі – два кілометри аномально теплої води. У Тихому океані така сама тенденція. Загалом прогрілись усі океани. Оця величезна турбодинамічна машина запустила процес, який дуже важко призупинити.

Зміна клімату у світі agroportal.ua

Експерти кажуть: навіть якби людство припинило викидати гази – це би не зменшило температуру океану. Нинішнє її зниження в районі Гольфстріму – найімовірніше, тимчасове явище. У перспективі вона повернеться до попередніх показників.

У найближчі роки світу загрожують посухи, вітри, шквали

Погодні тенденції останніх років збережуться. У середній і довгостроковій перспективі вони навіть посиляться, бо все це відбувається в надзвичайно великих масштабах. В Арктиці почалось танення льодовиків, про що свідчить ті ж +33 в Якутії. Світ чекають засухи, аномальні температури, зливи та шквали.

До того ж зростає таке явище, як збільшення інтенсивності блокування переміщення тих же циклонів із Атлантики, через що змінюється їхня траєкторія.

Розвиток блокувальних процесів набуває все більшого й більшого масштабу. Якщо раніше вони тривали з тиждень, то зараз можуть продовжуватися до місяця. Як приклад, влітку 2010 року потужний антициклон зберігався, здається, 56 днів. Пів України опинилося в області високого тиску, а західні регіони потрапили в ту частину, де переважала циклональна погода. В східних центральних і північних областях були побиті абсолютні максимуми – температура повітря навіть у Чернігівській області сягала 42 градусів. А на Тернопільщині було лише до +15, бо регіон розташовувався в області низького тиску.

На сході взагалі не було опадів, переважала надзвичайно велика посуха. А в Росії, яка перебувала під впливом антициклону, склалася надзвичайна ситуація, виникали досить потужні пожежі. У той час на заході України йшли інтенсивні опади, що призводило до паводків.