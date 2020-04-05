Свисток смерті, пекельна какофонія і голос людини 1860 року: найстрашніші аудіозаписи виклали в мережу

У Мережі можна знайти моторошні аудіозаписи, серед яких – какофонія Першої світової війни, голос людини з 1860 року, дзвінок серійного вбивці своїй жертві та інші.

В одній зі спільнот Reddit.com зібрані 8 найжахливіших аудіозаписів у світі (щоб послухати їх, доскрольте до кінця сторінки).

Перший в історії запис людського голосу. Він був зроблений 9 квітня 1860 року французьким винахідником Едуардом-Леоном Скоттом за допомогою пристрою під назвою фоноавтограф.

Звуки реального бою Першої світової війни, на думку користувачів, схожі на "пекельну какофонію". Тут змішалися вибухи, постріли, крики солдатів, і все це на нереальній гучності.

На цьому записі маніяк Джозеф Джеймс ДеАнджело на прізвисько Вбивця з Золотого штату, який в період з 1979 по 1986 рік позбавив життя принаймні 10 осіб, дзвонить одній зі своїх жертв і обіцяє розправитися з нею. Перед цим він голосно дихає в трубку.

Тут демонструється "свисток смерті", який використовувався ацтеками для психічної атаки на ворогів безпосередньо перед боєм.

Подібні записи застосовувалися американськими військовими під час війни у В'єтнамі. Проект називався "Блукаюча душа". Передбачалося, що "голоси привидів", що доносяться з нічних джунглів, повинні деморалізувати солдатів противника.

Короткохвильова радіостанція УВБ-76, що веде мовлення на частоті 4625 кГц з території Росії, у радіоаматорів відома як "жужжалка" за характерні повторювані звуки, які вона передає більшу частину часу. Але періодично тут звучать радіограми, які, імовірно, служать сигналами управління армії.

Пісня останнього представника алакайского мохо - вимерлого в 1987 році виду птахів з гавайського острова Кауаї. За допомогою мелодійних звуків самець намагається привернути увагу особи протилежної статі.

І звуки космосу, зірок, планет і їх супутників, скомпільовані NASA.

Як писав OBOZREVATEL, американська автоматична міжпланетна станція InSight, запущена NASA на Марс в листопаді 2018 року, записала і відправила на Землю шум вітру на "червоній планеті". Звук поширювався на дуже низькій частоті, яку важко сприйняти людському вуху.

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