Україні на замітку: як Китай переміг коронавірус і що терміново треба зробити

Епідемія коронавірусу вже поступово вщухла у своєму осередку – Китаї. За останню добу в Ухані не зареєстровано жодного випадку зараження COVID-19.

Китаю все ж вдалося взяти під контроль новий вірус і зупинити його. Експерти сходяться на думці, що це наслідок безпрецедентних карантинних заходів, які запровадив уряд. Деякі з них вважають, що подібне було можливе лише за диктатури, тоді як інші відзначають заслугу свідомого китайського менталітету.

Чим живе Китай і що все ж таки допомогло врятувати країну від катастрофічних наслідків – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Китай оживає: відчиняються школи, люди виходять на роботу

Як повідомляє агентство Aljazeera, Китай поступово повертається до нормального життя. Звісно, не всі заходи скасовані – досі діє система триколірного QR-коду, необхідно носити маски, дотримуватися дистанції, проходити температурний скринінг тощо. Проте в деяких провінціях, де рівень ризику розцінюється як низький (наприклад, Гуйчжоу, Цінхай, Тибет, Сіньцзян), влада дозволила відчиняти виші і школи.

Поступово поновлюють діяльність і виробництва. За інформацією TIME, за час карантину китайська економіка працювала тільки на 71% від звичайного обсягу виробництва, експорт впав на 17%, а продажі автомобілів аж на 80%. Таке падіння назвали найсильнішим з 1998 року.

Наприклад, виробнича лінія Woniu, фабрики кухонного приладдя в Гуанчжоу, зупинилася 20 січня – в день, коли уряд підтвердив передачу вірусу людиною. Через карантин підприємство опинилося на межі закриття, розповідає глава фабрики Лю Луфей – зараз їм потрібно працювати хоча б "у нуль".

Китай "оживає" після карантину

"Просто, як і раніше, потрібна беззбитковість, але, принаймні, ми зараз повернулися до роботи", – розповів він.

Поступово відчиняються офіси. Щоправда, деякі працівники скаржаться, що через розпилення дезінфекційних засобів загинули всі офісні рослини. Також там не вмикають центральне опалення, щоб не сприяти поширенню мікробів.

До речі, влада Китаю закликає орендодавців скасовувати орендну плату, щоб не допустити закриття багатьох фірм – деяким просто нема чим платити, бо прибутків не було вже два місяці.

Люди починають виходити на риболовлю, зустрічаються з друзями і навіть ходять в ресторани. До речі, для деяких це було першочерговим пунктом у списку справ після довгої самоізоляції. Але і тут є свої обмеження – ресторанам і кафе дозволяють розміщувати тільки 50% від звичного обсягу клієнтів. Через це на вулицях утворюються черги. Тут варто зазначити, що в чергах китайці стоять у масках і на безпечній відстані один від одного. Відчиняються перукарні, салони краси, бібліотеки, починає працювати громадський транспорт: між провінціями з низьким ризиком зараження можна пересуватися.

Китай "оживає" після карантину

Контроль поки залишається

Щоправда, з пересуваннями вулицями не все так просто: введена система QR-кодів із трьома кольорами – зелений, жовтий, червоний. Ці коди сканують практично скрізь, і якщо код у вас червоний, то вас відправлять на 14-денний карантин. Це означатиме, що ви десь контактували з потенційно зараженим хворим або відвідували зону високого ризику.

Пересування відбувається за допомогою QR-кодів

Як розповів українець, який уже два роки живе в Пекіні, температуру міряють повсюди.

"На кожному кроці міряють температуру: в магазинах, перукарні, особливо в метро. Щоб потрапити до будь-якого громадського місця, треба заповнити мініанкету, де записати дату, ім'я, номер телефону", – розповів він.

Також наш земляк сказав, що носіння маски є обов'язковим навіть після зниження ризику зараження. У тому разі, якщо перехожі бачать людину без маски, її наполегливо просять вдягнути засіб індивідуального захисту.

Свідомість чи диктатура?

В останньому випадку йдеться про свідомість китайців. Експерти називають це одним із факторів, який допоміг побороти вірус. Вони виконували всі приписи влади, намагалися діяти спільно і чинили максимально безпечно. Наприклад, доставка їжі відбувалася не з рук у руки. Її залишали на охоронному посту, потім охоронець піднімав доставку до дверей і залишав там. А мешканець квартири виходив і забирав – так вони мінімізували соціальні контакти в життєво необхідних сферах.

Проте, як розповів у інтерв'ю ВВС старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку Яньчжун Хуань, який займається питаннями глобальної охорони здоров'я, китайський досвід важко застосувати в інших країнах – для цього потрібна жорстка диктатура. Мовляв, саме завдяки цьому вдалося домогтися такого послуху громадян, швидкого обладнання 14 центрів прийому хворих і введення систем контролю здоров'я.

"Мало де, чи то демократична, чи недемократична країна, можна з такою ефективністю і так глибоко впливати на суспільство. І це зовсім не комплімент, якщо врахувати людську і суспільну ціну такого втручання. Але навіть якщо хтось із демократичних лідерів захоче скопіювати китайський підхід, у нього просто не вистачить для цього сил і влади", – вважає науковець.

Цікавий момент: як повідомляє TIME, офіційне пресагентство Китаю "Сіньхуа" вже оголосило про вихід нової книги про те, як "видатне лідерство Сі Цзіньпіна, глави великої держави" перемогло вірус.

У старшого радника глави ВООЗ доктора Брюса Ейлворда інша думка – він вважає, що політичний режим не відіграє ролі в боротьбі з хворобою. Вся справа у швидкості реакції.

Дивіться відео за темою:

"У Китаї ми виявили, що вся суть у швидкості. Респіраторне захворювання, принаймні таке, можна взяти під контроль, якщо дуже-дуже швидко виявити заражених, ізолювати їх, виявити їхні контакти і теж ізолювати. Населення повинне зрозуміти, з чим ми маємо справу. Вони повинні усвідомити серйозність ситуації і співпрацювати з владою щодо виконання цих заходів", – упевнений Ейлворд.

Також він наголошує, що люди боялися вірусу, а не уряду, і це теж відіграло роль в об'єднанні для боротьби з хворобою. Це підтверджує і вищезгаданий українець, що живе у Пекіні.

"Вони дуже відповідально ставляться до запобіжних заходів, які ухвалили для боротьби з вірусом. Тільки завдяки цьому вони його перемогли", – розповів він.

Всьому світу і українцям зокрема варто повчиться у китайців деяких речей: згуртованості, відповідальності і розуміння, що від вас, а не тільки від держави залежить результат боротьби з коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!