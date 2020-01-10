"Свідок для Гааги": на Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing

На Донбасі затримали террориста, який охороняв місця і залишки малазійського літака рейсу "МН-17", який був збитий росіянами у 2014 році.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил. Бойовика затримали прикордонники. Ним виявився, 25-річний чоловік, який брав безпосередню участь в діяльності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Правоохоронці з'ясували, що у 2014 році, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів террористів. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами.

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing

Зокрема, починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами літака рейсу "МН-17".

Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих. За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків.

Як розповіли в ООС, фото зі сторінки у соцмережі затриманого, довели його злочинну діяльність. На ньому террорист у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передано представникам Національної поліції. В ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

На Донбасі затримали охоронця речдоків збитого росіянами Boeing Facebook \ Операція об'єднаних сил

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

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