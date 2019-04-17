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Світлана Буянова
Світлана Буянова
АстропсихологВсі статті автора

Астропрогноз для Украины перед выборами: в любой момент может шарахнуть

4.9тЧитати матеріал російською

Знаете, что меня сильно злит и радует каждый раз в момент очередных выборов?

Радует то, как замечательно работает астрология в анализе карты рождения Украины 24.08.1991. А злит то, что никто не делает выводов.

Карта Украины очень проблемная по многим показателям. На всех сейчас останавливаться не буду, возьму свои любимые - кармические.

Итак, в нашей карте прописана программа эволюционного развития Украины (Восходящий Узел в Козероге) как избрание ЧЕТКОГО, ДОЛГОСРОЧНОГО, СТАБИЛЬНОГО вектора развития. Это задача нашей страны - ее роста, развития, процветания.

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Гороскоп на 2019 год

Но... не тут-то было. В карте Украины рядом с этим самым Узлом стоит еще скопление планет во главе... с Черной Луной (кармической точкой испытаний, страхов и "наступания на грабли").

Ох, "люблю" я тех, кто именно в этот период решил провозгласить независимость Украины неистовой любовью 😤 Говорят, что дату даже специально какие-то астрологи выбирали, мать их...

А что же это значит? И что мы имеем благодаря такому соседству? А то, что Черная Луна работает как провокатор, маятник, который раскачивает нашу стратегию в разные стороны. Сегодня мы с умными, а завтра с красивыми. Сегодня мы идем на запад, а завтра на восток. А послезавтра вообще стоим на месте. Эти метания уже есть в гороскопе Украины.

А знаете как этого избежать? Определиться, наконец. И выбрать вектор. И выбрать стратегию. И начать понимать, что если хочешь стабильности, то строй на века, планируй заранее, не ведись на сиюминутные выгоды от поворотов на пути...

Я часто говорю клиентам, что вести дела в Украине - это как жить на вулкане - в любой момент может шарахнуть. Многие как-то приспосабливаются, многие уезжают. Но как же хочется, чтоб наконец было сформировано четкое видение будущего и мы все-таки могли б гордиться тем, что справились с эволюционной задачей нашей страны...

Аминь

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Автор
Світлана БуяноваСвітлана Буянова
Місце
Україна
Тег
гороскоп 2019
Джерело
Джерело:Facebook Светланы Буяновой
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
24.08.91??? Да вас лечить надо, столице Киеву более полутора тысяч лет и это поколение украинцев живёт той же идеей, что и основатели столицы. Не знаете, что это за идея? Вот тебе на, а ещё астропрогнозами занимаетесь, упущение у вас, не иначе:)
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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
Света, Ваши "коллеги по планетам" за 5 лет уже сколько раз схалтурили с будущем Украины. Определение вектора развития страны аж никак не зависит от Ваших "прогнозов". Увы.
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