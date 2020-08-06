Окупанти в Криму зібралися викликати дощ, а місцеві ледве виживають. Як ситуація з водою досягла точки кипіння
Кримський півострів стрімко пересихає. Без води щодня залишаються все нові села, а в міста її подають за годинами. Люди залишають насиджені місця, оскільки через посуху не можуть нічого вирощувати й заробляти на сільському господарстві.
Детальніше про те, як окупанти задумали боротися з проблемою і чи дають собі раду місцеві, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Села Криму залишаються без води
Село Богданівка в Сімферопольському районі залишилося без води. Єдина свердловина, яка поїла цей населений пункт, пересохла. Аналогічна ситуація і в селі Мирне.
Воду людям доправляють двічі на день водовозками. Жителі тут шикуються в довгі черги, серед них – багато пенсіонерів і інвалідів. Вони теж змушені тягати відра додому.
"Ну пити таку воду не можна, перший час її взагалі з листям привозили. Вона смердюча. Ми її використовуємо для унітазу і кип'ятимо, щоб помити посуд", – розповідає мешканка села Катерина Алексєєва.
А село Нахімове в Червоногвардійському районі на північному заході півострова вже давно живе без води. Хоч населений пункт і маленький, але на всіх тут лише один колодязь із каламутною рідиною, якої щороку стає все менше.
У зв'язку з цим жителі їдуть, тут уже багато покинутих будинків і земельних ділянок. Без води тут мало що росте, а з колодязя її НЕ натягаєшся.
З кранів тече смердюча вода
У самому Сімферополі місцеві скаржаться на постійне від'єднання і низьку якість води. За даними окупаційного уряду півострова, води для міста вистачить приблизно на 100 днів. Тому планують подання з Аянського водосховища.
А ось каламутність і низька якість у "Вода Криму" пояснюють тим, що тепер доводиться користуватися підземними джерелами, які до цього були законсервовані. На трубах ізсередини утворився наліт, вода його змиває і несе в будинки і квартири сімферопольців.
"Знаєте, замість цього Кримського моста, який нічого нам не дав, краще відремонтували б усі труби в місті. Вони і раніше були в жалюгідному стані, а за ці роки "влада" нічого не зробила. Для приготування їжі я набираю з вечора в банки воду, щоб вона відстоялася. Вранці на дні шар іржі у два пальці. Тут не посуха винна, а наші служби", – обурюється мешканка Сімферополя Ганна Миколаївна.
"Ми замовляємо воду в бутлях. Оскільки те, що тече з наших кранів, годиться хіба що для туалету. Навіть митися в такій воді страшно", – розповідає сімферополець Євген Новіков.
Засуха вдарила по сільському господарству
Незважаючи на дощі, які пройшли в липні, ситуація з наповненням водосховищ не покращилася. За даними кримського Гідрометцентру, загальний обсяг зменшився майже на 8,5 млн куба порівняно з минулим місяцем.
Так, стрімко міліють Чорноріченське і Тайганське водосховища, в першому вода відступила від дамб приблизно на 100 м.
Страждають від посухи і фермери, цьогоріч вони не зможуть зібрати великий урожай зернових. Дехто каже, що зерна навіть не вистачить для того, щоб нагодувати птахів і велику рогату худобу.
Сільському господарству не вистачає не тільки води. Ґрунт стає щороку більш солоним, а це серйозно шкодить насінню. За такої ситуації "міністр сільського господарства" Криму Андрій Рюмшин заявив, що візьмуть під контроль вивезення зернових за межі півострова.
За його даними, сьогодні на півострові отримують по 1,8 тонн з гектара пшениці, і по 2 тонни – з гектара ячменю. А торік ці цифри становили 3,2 тонни, а деякі господарства давали і по 5-6 тонн зерна з гектара.
Також із перекриттям Північно-Кримського каналу перестали вирощувати рис. А ось що вродило на півострові, то це цибуля. Її так багато, що продавати її доведеться за собівартістю і навіть нижче.
Куплять літак і наженуть дощу
Окупанти вже придумали, як боротимуться з посухою і викликатимуть дощ. Для цього збираються придбати літак Ан-26 "Погода", за допомогою якого викликатимуть опади. На ньому встановлено спеціальні блоки, в яких заряджено патрони з йодом срібла.
Під час вистрілювання такого заряду відбувається займання складу льодоутворювальної дії, який створює в небі трасу високодисперсного аерозолю льодоутворювального реагенту, він впливає на переохолоджені хмари та викликає опади. Отже, хмари збираються перетворювати в дощ.
Такий експеримент так званій кримській владі обійдеться в 25,5 млн рублів (приблизно 350 тисяч доларів).
Крім того, на півострові вирішили перекачати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Місцеві "патріоти" називають це великим досягненням російських військових.
Саме вони проклали трасу, якою тече вода з товстих труб. Правда, вона тече просто околицями населених пунктів, де можна натрапити на людей. Зараз їм суворо заборонили там ходити.
Не відмовилися і від ідеї прокладання труб із прісною водою з Росії на півострів по дну моря. Однак для цього потрібні величезні кошти.