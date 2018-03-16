Сварка України і Польщі: стало відомо про російський слід

Організатор польського форуму "Європа-Україна" Зигмунт Бердиховський заявив, що в сьогоднішніх проблемах між Україною і Польщею є російський слід.
"Росія дуже потужна і багата країна. Всі повинні розуміти, що вона буде грати на найчутливіших питаннях, щоб розхитати дружбу України і Польщі. У зв'язку з цим ми зараз не повинні дивуватися, що російська пропаганда спрямована на те, щоб посварити Україну і Польщу", - сказав він в інтерв'ю "Сегодня".
Експерт навів приклад будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
"Тут немає наївності Європи, це гра інтересів. Росія - величезна економіка, там можна заробити величезні гроші. Нічого спільного з політикою це не має - це звичайна гра бізнес-інтересів. Але мало хто в Європі розуміють, що не завжди бізнес з Росією безпечний" , - додав Бердиховський.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Бердиховський заявив, що незабаром Польща змінить закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів "українських націоналістів" проти поляків.
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