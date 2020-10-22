Суворого карантину в Україні не планують, – Зеленський в інтерв'ю телеканалам

Попри 6-7 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус на добу, суворий карантин в Україні запроваджувати не планують.

Такі обмеження можуть повністю зупинити вітчизняну економіку, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам, пише ТСН.

Він запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медзабезпечення та кількості лікарів держава приділяє максимум уваги.

Президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу, розробкою якої науковці займалися більш як пів року. Наразі вона проходить тестування.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у разі, якщо щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні досягне 11-15 тисяч, влада буде змушена повернутися до жорсткого карантину з максимальними обмеженнями. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.