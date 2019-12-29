Суцільний коридор затемнень: астролог пообіцяв "найпотужнішу трансформацію" в 2020 році

Астролог Ігор Мехеда розповів про те, що 2020 рік принесе світу і кожній людині великі трансформації.

"Справа в тому, що в 2020 році буде цілих 7 затемнень, і кожне з них несе перетворення. Це означає, що ми будемо переходити з трансформації в трансформацію", – пояснив він OBOZREVATEL.

За словами астролога, до затемнень 2020 року слід відносити і кільцеве сонячне затемнення 26 грудня 2019 року, оскільки, "згідно з традиціями всіх стародавніх культур новий рік починався в день зимового сонцестояння, 21 грудня", – підкреслив він. Таким чином, "якщо взяти астрономічний рік, то між зимовими сонцестояннями в 2020 році виходить рівно 7 сонячних і місячних затемнень, що буває вкрай рідко", – сказав астролог.

У 2020 році на людство чекає суцільний коридор затемнень

За словами Ігоря Мехеди, число "сім" – містичне число. "Наприклад, в християнстві існує 7 чеснот і 7 смертних гріхів, архангелів – теж 7. Днів тижня – 7, кольорів у веселці – 7, нот в гамі – 7, чакр в енергетичному тілі людини – 7. І так далі".

Оскільки кожне затемнення несе трансформації, "в наступному році нас 7 разів очікує потужна трансформація. Це означає, що відкриються нові можливості для творчості, для зміни свідомості, зміни ментальності, для духовних практик. Причому, не тільки якоїсь однієї країни або народу, а всіх людей, що живуть на планеті Земля", – пообіцяв астролог.

"Фактично весь 2020 рік буде суцільним коридором затемнень – від одного до іншого, від одного до іншого", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив календар сонячних і місячних затемнень на 2020 рік. Зокрема, він спрогнозував "енерготрясіння" і пояснив, що це таке. Астролог також розповів про те, як змінити долю в найближчу серединну точку між затемненнями – 2 січня 2020 року.

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