Внаслідок сутичок у Нових Санжарах, викликаних прибуттям до місцевого санаторію евакуйованих із Китаю українців та іноземців, постраждали 10 осіб. Відкрито два кримінальні провадження.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, під час прибуття колони автобусів агресивно налаштовані громадяни закидали їх та поліцейських камінням. Один чоловік намагався наїхати автомобілем на правоохоронця.

Зіткнення в Нових Санжарах Скріншот з відео

"Для захисту громадян і припинення масових заворушень співробітники поліції були змушені застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону", – уточнили в поліції.

Всього постраждало 9 поліцейських і одна цивільна особа.

Відкрито два кримінальні провадження – за частиною 1 статті 294 (масові заворушення) і частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де лютує новий коронавірус. Між силовиками і місцевими жителями відбулися сутички.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!