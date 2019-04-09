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"Сутенер нечисті!" Скандал між Фаріон і Гордоном спалахнув із новою силою

7.5тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат України від "Свободи" Ірина Фаріон знову піддала гострій критиці і образам журналіста Дмитра Гордона, з яким у неї раніше виник конфлікт на ідеологічному ґрунті.

Зокрема вона заявила, що не вважає Гордона журналістом і сприймає його як афериста. Свою думку про нього екс-нардеп озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він сутенер — нечистої сили. Тому я більше про цього сутенера нечистої сили говорити не маю наміру. Він просто панічно боїться Фаріон, бо має рацію — вона воює з нечистою силою. Можливо, його треба буде окропити якоюсь святою водою, десь на дозвіллі", — уїдливо зазначила Фаріон.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Скріншот відео

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Вона додала, що сварка між нею і Гордоном виникла після того, як він сказав, що історичні питання роз'єднують народ. Колишній парламентар обурилася, що Гордон нібито намагається нав'язати свою думку широкій громадськості, і зірвалася на жорсткі образи.

"Мені не потрібні його вподобання. Ти жереш хліб моєї землі, і ти повинен поважати моїх героїв. Якщо тобі мої герої не подобаються, пиляй звідси і нехай за тобою куриться! Їдь до тих героїв, яких ти любиш! Чого ти тут сидиш? Лисе і нещасне! Він обізвав Шухевича колаборантом, він назвав Шухевича прихвоснем фашистів!" — скипіла скандальна Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ірина ФаріонДмитро Гордон
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
на похороны этой умалишенной (как в принципе и любого сторонника тоталитарной Украины и псевдоистории) придет меньше чем на похороны Арсена Павлова. И это лучше всего охарактеризует идею украинского деспотизма.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Plotnikov Alex, "Украинский деспотизм"? Это после 300 -т лет в статусе колонии у самой отсталой империи за всю историю человечества? В которой перерыв между рабством длился с 1861-о до 20-х годов 20-о века (колхозы, лагеря, гепеу, некеведе и пр. говно). Ты- ИДИОТ, впрочем как и все озабоченные "величием" залешанию. Ты-брахицефал, а это, как показала история -диагноз)))
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Скирда Женя
Скирда Женя
Правильно Фарион сказала-сутенер нечистой силы!!!
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Файбер Моня
Файбер Моня
В следующий раз наша свинокобыла фараон организует измерения черепа гордончика антропологическим циркулем, а также сдачу крови на генетический анализ на предмет "расовой чистоты".. Жги, хохлокобыла, сейчас у тебя лучшие дни!
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Файбер Моня, а ты, наверное, исходя из твоей классификации, жидоишак? Арабы и файбермони ведь родственники, одна группа народов-семито-хамитская, а там все ездят на ишаках)))
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