"Сутенер нечисті!" Скандал між Фаріон і Гордоном спалахнув із новою силою

Колишній народний депутат України від "Свободи" Ірина Фаріон знову піддала гострій критиці і образам журналіста Дмитра Гордона, з яким у неї раніше виник конфлікт на ідеологічному ґрунті.

Зокрема вона заявила, що не вважає Гордона журналістом і сприймає його як афериста. Свою думку про нього екс-нардеп озвучила в інтерв'ю INTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він сутенер — нечистої сили. Тому я більше про цього сутенера нечистої сили говорити не маю наміру. Він просто панічно боїться Фаріон, бо має рацію — вона воює з нечистою силою. Можливо, його треба буде окропити якоюсь святою водою, десь на дозвіллі", — уїдливо зазначила Фаріон.

Ірина Фаріон Скріншот відео

Вона додала, що сварка між нею і Гордоном виникла після того, як він сказав, що історичні питання роз'єднують народ. Колишній парламентар обурилася, що Гордон нібито намагається нав'язати свою думку широкій громадськості, і зірвалася на жорсткі образи.

"Мені не потрібні його вподобання. Ти жереш хліб моєї землі, і ти повинен поважати моїх героїв. Якщо тобі мої герої не подобаються, пиляй звідси і нехай за тобою куриться! Їдь до тих героїв, яких ти любиш! Чого ти тут сидиш? Лисе і нещасне! Він обізвав Шухевича колаборантом, він назвав Шухевича прихвоснем фашистів!" — скипіла скандальна Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гордон заявив, що українцям слід перестати обговорювати питання на національну тематику, зокрема і про провідника ОУН-УПА Степана Бандеру, бо це призведе до втрати країни.

Після цього члени політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон та Ігор Степура побажали Гордону смерті. Крім того, Фаріон обізвала його "тварюкою" і "ворогом".

На скандальні заяви політиків Гордон відповів у своєму блозі. Він назвав Фаріон агентом ФСБ і закликав правоохоронні органи відреагувати на їхні погрози.

Фаріон жорстко відповіла на його звинувачення.

Кандидат у президенти від "Свободи" Руслан Кошулинський не засудив своїх однопартійців Фаріон і Степуру за погрози вбивством Гордону. Він порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях.

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