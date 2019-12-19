Сушіть сухарі! Корупціонер Мішалов отримав цікавий сюрприз від Миколая. Відео

У Дніпрі громадські активісти "Стоп корупції" вирішили провести експеримент й відправили скандальному депутату міської ради В'ячеславу Мішалову подарунок "від святого Миколая".

В коробку вони поклали сухарі та чай, і під виглядом кур’єрів самі занесли до його офісу, що розташований у бізнес-центрі "КУБ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Водночас у бланку відправлення написали, що в посилці – флешка з інформацією. Зазначається, що такий подарунок депутат-корупціонер заслужив за те, що постійно уникає зустрічі з ними та журналістами.

В'ячеслав Мішалов

"Немає ані на сесіях міської ради, ані в офісі, телефон не відповідає, зв'язок з ним теж відсутній. В'ячеслав Мішалов просто зник безвісти. Журналісти розшукують обранця вже кілька місяців, але безрезультатно: його завжди немає на робочому місці та навіть колеги не можуть повідомити, де він може бути", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Мішалова підозрюють у причетності до корупції, розкраданні міського бюджету та махінаціях, пов'язаних із ремонтом мосту і встановленням обігрівальних котелень у школах, а також в інших оборудках.

Подарунок для депутата Мішалова Стоп корупції

"Горе-депутат – професійний прогульник: на сесіях міської ради його бачили хіба що торік", – додають автори відео.

З адресатом для вручення подарунку активістам так і не вдалося зустрітися. Уже наступного дня їм із невідомого номера зателефонував якийсь чоловік, розпитуючи, хто і з якою метою відправив посилку. Однак згодом прийшло повідомлення від пошти про те, що отримував відмовився забрати "сюрприз від Миколая".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у поліції Дніпропетровської області заявили, що нібито не побачили складу злочину щодо корупційних схем екссекретаря міськради Дніпра та чинного депутата В’ячеслава Мішалова, якого активісти підозрюють у махінаціях із бюджетними коштами.

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