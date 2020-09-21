Сущенко розповів, як у Росії вибивають зізнання з полонених. Відео

Колишній політвязень Кремля, український журналіст Роман Сущенко заявив, що у російської репресивної машини нові методи психологічного тиску.

В інтерв'ю програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" він розповів, що один із таких методів випробували на ньому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сущенко пояснив, що має на увазі створення психологічно жахливої атмосфери довкола, створення людського тиску, коли довкола допитуваного стоять 15-16 людей у камуфляжі та балаклавах.

"Виходить один дідуган сивочолий, за ним стоїть камера, і вони все це фільмують. І одразу звинувачують мене в тому, чого я не робив. Одразу натягують на голову цей лантух і починають возити. Тобто створюється психологічна атмосфера страху, залякування, шоку. І коли ти перебуваєш у цьому стані після 30-35 хвилин поїздки у кварталі Лефортово, прибуваєш в якесь невідоме місце. А це вечір, темно, якесь освітлення спеціально підібране. Знімають цього лантуха, потім один зі співробітників ФСБ мені серветкою просякнув кров. Тут же камера вмикається, ми піднімаємося на 2 поверх якогось приміщення. І там я бачу людей у погонах, василькові лампаси. Вони кажуть: "Ми вас затримали за такою підозрою, а скільки вам світить вам зараз розповість ваш призначений адвокат"", – розповів він.

За словами Сущенка, оскільки адвоката в нього не було, то він почав вимагати консула. На це українцю сказали, що спочатку він має дати свідчення у присутності адвоката, а вони потім подумають щодо консула.

"Заходить адвокатка, вона каже: "Вам за цією статтею 10-20 років світить". Я в шоці повному. І за кілька хвилин заходить інша людина, підполковник Свинолуп, який поставив конкретну пропозицію: "Ми вас підозрюємо в цьому, тому пропонуємо вам співпрацювати зі слідством". Далі цього я не пішов. Він запропонував співпрацю і чекав на мою згоду. Що могло бути потім, я навіть не знаю, але можу уявити", – сказав колишній політв’язень.

Сущенко додав, що вперше в житті відчув, "як струмочок холодного поту стікає по хребту". "Це жахливі враження. Крім того, організм, зважаючи на стресову ситуацію, відповідно зреагував: я був увесь мокрий, наляканий. І це видно навіть на тих кадрах, які вони зняли і виклали в публічний простір", – зазначив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Роман Сущенко заявив, що Україна може звільнити окупований Крим через десятиліття.