Сущенко розповів, як йому при затриманні в Москві вивихнули руку і наділи мішок на голову

Колишній в'язень Кремля український журналіст Роман Сущенко розкрив подробиці його затримання 30 вересня 2016 року у Москві.

В інтерв'ю "Гордону" він зазначив, що тоді з нього здерли родимку і вивихнули руку.

"Праву руку на больовий взяли, вивихнули. І у мене ще місяць сухожилля хворіли – я не міг нічого важкого піднімати. У момент, коли пройшло затримання, мені наділи мішок полотняний на голову. Коли посадили в мікроавтобус ФСБ, відповідно, поправляючи цей мішок, тому що я почав задихатися, став говорити: "Що ви робите? Як ви звертаєтеся з журналістом? "Поправляючи цей мішок – а він з грубої полотняної тканини, жахливо пахне, – вони зірвали родимку. І коли десь через хвилин 20-30 ми приїхали до слідчого управління ФСБ, коли зняли цей мішок, побачили кров: текла по підборіддю", – розповів Сущенко.

Журналіст зазначив, що його особливо не били. "Пару ляпасів було, але я б не сказав, що це було навмисне".

При цьому він додав, що став свідком побиття іншого колишнього в'язня Кремля Євгена Панова.

Сущенко підкреслив, що після першого допиту його залишили на ніч у слідчому ізоляторі МВС на Петрівці. А вже після обрання запобіжного заходу перевели у "Лефортово".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Романа Сущенка в числі 35 українців вдалося повернути з Росії у вересні 2019 року.