Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення

За своє звільнення з російського полону український журналіст Роман Сущенко подякував нинішньому президенту України Володимиру Зеленському та п’ятому очільнику держави Петру Порошенку.

Про це Сущенко сказав після свого повернення в Україну 7 вересня в аеропорту "Бориспіль", відзначивши, що Порошенко загалом почав переговорний процес по обміну (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Роман Сущенко 24 канал

"Хотів би подякувати президенту Зеленському, який не поступившись інтересами України знайшов потрібні слова, вагомі аргументи і переконав лідера частини росіян піти на зустріч і вчинити цей акт гуманізму. Дякую президенту України Порошенку за те, що він розпочав цей переговорний процес, об’єднав світову і європейську спільноти та упродовж трьох років (його ув'язнення. – ред) підтримував мою родину", – сказав журналіст.

За його словами, звільнення 35 українців 7 вересня є символічним і показовим, бо це сталося після відзначення Дня незалежності України. "Україна продемонструвала світові, що вона демократична. Україна демонструє політику у сфері захисту прав своїх громадян, прав на життя і на свободу слова. Думаю, що великий обмін – це лише початок великих зрушень у переговорному процесі", – наголосив Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

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